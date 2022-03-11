شوف أوفر عروض لولو هايبر الرمضانية على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات عملاقة لا تفوتها

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تستمر عروض لولو هايبر الجبارة على مختلف الأجهزة بتخفيضات كبرى لن تجدها في أي مكان سوى في معارض لولو. كما تقدم متاجر لولو أفضل عروض مارس التوفير حيث تقدم عروض تناسب كلا المناسبتين معاًَ وهو عيد الأم، واقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما نقدم لكم أفضل العروض في مجلة لولو على الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية تحت شعار مارس التوفير. أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات مارس العملاقة اشتري هاتف سامسونج جالكسي أية 32، من الجيل الخامس، يعمل بنظام أندرويد 10. الهاتف مزود بذاكرة تخزين داخلي سعتها 128 جيجا بايت، وسعة الرام 6 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات فتحتوي على كاميرات بدقة 2+5+8+48 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل. بسعر 1099 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي أية 03 كور، يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، من الجيل الرابع. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بمساحة 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت. بالإضافة لكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بكسل، وواحدة أمامية بدقة 5 ميجا بكسل. بسعر 369 ريال سعودي. تخفيضات لولو الرمضانية الأوفر على الأجهزة الإلكترونية خصم 50 ريال على لابتوب اتش بي نوت بوك 11، يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، بمعالج انتل سيليرون. بينما مقاس الشاشة 11.6 بوصة، بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة الذاكرة لداخلية 64 جيجا بايت. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1249 ريال سعودي.

احصل على خصم 160 ريال على طابعة خزان حبر الذكية، بماركة اتش بي. بسعر 789 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

خصم 40 ريال على فاسو تاب ماركة برافا، مدعم بخاصية الواي فاي، وشاشة حجمها 8 بوصة. كما يتوفر بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجا بايت، ومتوفر باللون الأسود مع غطاء وسماعة. بسعر 429 ريال بدلاً من 469 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أوفر عروض لولو هايبر الرمضانية على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات عملاقة لا تفوتها - ثقفني

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