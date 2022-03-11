شوف أقوي العروض الرمضانية المغرية من أسواق بن داود مكة والمدينة بأقل سعر

أسواق بن داود تقدم عروض كثير مختلفة بعرض أسبوعي واحد مميز ملئ بالمفاجاءت لجميع العملاء حيث تحتفل بشهر رمضان المبارك على طريقتها، أول العروض تقدمها لمدة أربع أيام فقط على الخضرات والفاكه، عرض 1+1 مجاناً، كما تقدم السلع الرمضانية بأفخر الأنواع وبأقل الأسعار، كما تقدم المخبوزات والمعجنات الطازجة يومياً طول العرض الأسبوعي.

أقوي العروض الرمضانية المغرية من أسواق بن داود مكة والمدينة بأقل سعر

توفر تشكيلة متنوعة من البقالة والسلع التمونية الطازجة مثل الأجبان، والمكسرات والتوابل، ويوجد أيضاً تشكيلة متنوعة على المخلالات، تقدم خصومات جبارة بقسم اللحوم والأسماك تتراوح بين 16% حتى 40%، أشتري المعلبات الضرورية بأسعار خيالية، يوجد بالعرض أيضاً تشكيلة مميز ومتنوعة من الأرز البسمتي الذي لا يستغني عنه أي منزل سعودي، يستمر العرض لمدة أسبوع وحتي نفاذ الكمية.

كيس جبنة موتزريلا مبشورة من بوك، بوزن 500 جرام، متاح لكل عميل شراء 3 حبات، بسعر11.95 ريال بدلاً من 30.50 ريال.

دريم ويب 2+1 مجاناً، متاح شراء 2 عرض فقط، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 47.85 ريال.

فيلية دجاج أمريكانا بوزن 420 جرام، (حار، مقرمش، عادي ) 1+1 مجاناً، بسعر 21.95 ريال بدلاً من 43.90 ريال، متاح شراء 2 عرض فقط.

عبوة بوك جبنة كريم / شيدر، بوزن 500 جرام، بسعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 24.25 ريال.

كيس أرز بسمتي مزة، 5 كيلو، من ( السفير_ الطائي ) بسعر 2 حبة 49.95 ريال.

كيس أرز بسمتي وأبيض مزة، 5 كيلو، من ذائقة، بسعر 49.95 ريال.

علبة ماجي مرقة دجاج، 28 قطعة × 20 جرام + 16% مجاناً، عرض 1+1 مجاناً بسعر 19.95 ريال بدلاً من 42.00 ريال.

عبوة جبن كرافت تشيدر، 100 جرام، 3+3 مجاناً، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 48.00 ريال.

تونا قودي 2+1 مجانا، وزن 185 جرام، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 27.75 ريال.

تمور طازجة

كيلو تمر صفاوي بسعر 14.95 ريال، الكرتونة 3 كيلو بسعر 39.95 ريال.

كيلو تمر مبروم بسعر 29.95 ريال.

علبة تمر سكري 500 جرام بسعر 9.95 ريال.

كيلو تمر عجوة بسعر 26.95 ريال.

علبة تمر صفاي وزن 400 جرام، بسعر 14.95 ريال.

علبة تمر صقمي بوزن 800 جرام، بسعر 29.95 ريال.

عروض ال 4 أيام على الخضروات والفاكه بأقل الأسعار