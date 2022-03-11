شوف خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات مارس 2022

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات مارس 2022، يتوفر كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 2499 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 43% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر تي سي إل تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1999 ريال بدلاً من 2759 ريال خصم 28% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى مارس 2022.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر ال جي تليفزيون 50 بوصة عالي الوضوح سمارت بسعر 2499 ريال بدلاً من 4549 ريال خصم 45%، ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى نصف الثمن ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4999 ريال بدلاً من 9999 ريال خصم 50% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جورنيا موقد كهربائي سيراميك بلت إن أزرار لمس 4 عيون باللون الأسود بسعر 1249 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر مابي موقد كهربائي 4 عيون باللون الأسود ستانلس ستيل بسعر 2999 ريال بدلاً من 4699 ريال خصم 36%، ضمن تخفيضات مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات اكسترا حتى نهاية مارس

يتوفر جبسون موقد كهربائي 4 عيون باللون الأبيض بسعر 3479 ريال بدلاً من 4089 ريال خصم 15% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 167 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا اكسترا الكبرى المجانية بقيمة 250 ريال، يتوفرضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية مارس جنرال اليكتريك موقد كهربائي 30 بوصة 4 عيون 1 عين تسخين باللون الأبيض بسعر 5399 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 23%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 258 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات الثلاجات اكسترا الكبرى

يتوفر جليم غاز موقد غاز مقاس 50*53 سم 4 عيون أمان كامل ستيل بسعر 1819 ريال بدلاً من 2049 ريال خصم 11% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 87 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى هايسنس ثلاجة باب جانب باب 4 أبواب 20.5 قدم إستيل بسعر 5289 ريال بدلاً من 6449 ريال خصم 18%، ضمن تخفيضات مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 253 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض مارس 2022

يتوفر دايو ثلاجة 19.8 قدم إنفيرتر بخار باللون الأبيض بسعر 3499 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر هاير ثلاجة 18.6 قدم سعة 527 لتر باللون الفضي بسعر 3349 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 36% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 161 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر هاير ثلاجة 16.9 قدم بخار ستانلس ستيل بسعر 3049 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 34% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 146 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مارس 2022.