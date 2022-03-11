نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بن داوود المذهلة 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داوود المذهلة 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس، حيث يتوفر إمبيريال قدر ضغط كهربائي غير قابل للالتصاق مع شاشة ليد رقمية 900 واط سعة 5 لتر باللون الفضي، بسعر 199 ريال بدلا من 273 ريال خصم 27%، يتوفر بن داود مفرمة كهربائية باللون الفضي بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، يتوفر بي أند دي غلاية كهربائية 1100 وات سعة 1.2 لتر باللون الأبيض، بسعر 39 ريال بدلا من 60 ريال خصم 35%ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود.

خصومات بن داوود المذهلة 60%

يتوفر كينوود محضر طعام 800 وات سعة الخلاط 1.2 لتر و سعة محضرة الطعام 2.1 لتر، بسعر 199 ريال بدلا من 459 ريال خصم 57%، يتوفر ضمن تخفيضات مارس نصف الثمن بن داوود كينوود قلاية هوائية سعة 5.5 لتر 1800 وات، بسعر 349 ريال بدلا من 699 ريال خصم 50% وتتوفر لدى فروع مكة المكرمة و جدة فقط، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 براون خلاط كهربائي بسعر 179 ريال بدلا من 439 ريال خصم 60%متوفر لدى فروع مكة المكرمة و جدة فقط.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر مولنيكس خلاط يدوي 2000 وات بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود مولنيكس مفرمة كهربائية مالتي مولينيت سعة 500 مللي لتر 2000 واط، بسعر 129 ريال بدلا من 249 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن عرض خاص حتى نهاية مارس 2022 بالمملكة توشيبا مايكروويف سعة 20 لتر بسعر 269 ريال فقط، يتوفر ديلونجي صانعة القهوة 1000 وات باللون الأسود بسعر 129 ريال بدلا من 249 ريال خصم 48%.

عروض مارس 2022 بن داوود

يتوفر تيفال شواية كهربائية 2000 وات باللون الأسود بسعر 279 ريال بدلا من 399 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن خصومات بن داوود حتى نهاية مارس كي أون فرن كهربائي سعة 45 لتر 2000 وات، بسعر 299 ريال بدلا من 380 ريال خصم 22% متوفر لدى فروع مكة المكرمة و جدة، كما يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات 2022 بن داوود شارب شاشة ال اي دي سمارت 4K الترا اتش دي HDMI حجم الشاشة 55 بوصة، بسعر 1999 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 17%.

خصومات الشاشات بن داوود

يتوفر توشيبا شاشة ال اي دي سمارت حجم الشاشة 58 بوصة HDMI الترا اتش دي 4K، ضمن عروض الشاشات بن داوود بسعر 2399 ريال بدلا من 2899 ريال خصم 18% عرض بن داوود المميز حتى نهاية مارس 2022 متوفرة في العزيزية و الكعكية بمدينة مكة المكرمة، تتوفر لدى روتانا بمدينة المدينة المنورة، تتوفر لدى هايبر حراء واية مول بمدينة جدة فقط.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر عرض خاص على الهواتف تتضمن هاتف سامسونج جالاكسي A20 أندرويد 10، ضمن عروض الجوالات 2022 بن داوود يدعم تقنية 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، الكاميرا 2 ميجا بكسيل و 5 ميجا بكسيل بسعر 425 ريال فقط، كما يتوفر ضمن تخفيضات مارس 2022 هاتف سامسونج جالاكسي A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسيل و الكاميرا الخلفية 48 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال فقط.

عروض مارس على الهواتف 2022

يتوفر عرض خاص حتى نهاية مارس على الهواتف حيث يتوفر سامسونج جالاكسي A52S يدعم تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، الكاميرا الأمامية 5 + 5 ميجا بكسيل و الكاميرا الخلفية 32 + 12 + 64 ميجا بكسيل بسعر 1499 ريال فقط، كما يتوفر ضمن خصومات الهواتف بن داوود هاتف سامسونج جالاكسي A226 تدعم تقنية الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية 48 + 5 + 2 ميجا بكسيل بسعر 775 ريال فقط.

يتوفر ضمن عرض خاص هاتف سامسونج جالاكسي تاب لايت حجم 8.7 بوصة سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كما تتميز بكاميرا 2 ميجا بكسيل و 5 ميجا بكسيل بسعر 549 ريال فقط، كما يتوفر سامسونج جالاكسي تاب لايت حجم الشاشة 8.7 بوصة يدعم تقنية 4G سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كاميرا 5 ميجا بكسيل و 2 ميجا بكسيل بسعر 659 ريال فقط ضمن عروض بن داوود مارس 2022.