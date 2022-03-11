شوف عروض العثيم وخصومات هائلة من أسواق العثيم لا تفوتك

تتوالى عروض العثيم الأسبوعية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم على مرات الأصناف من مقاضي رمضان والبقالة المختلفة. فللاسبوع الثاني على التوالي تقدم مجموعة أسواق العثيم خصومات كبيرة على مقاضي الشهر الكريم، حيث بدأت عروض رمضان داخل العثيم مول والعديد من أماكن البيع بالتجزئة في المملكة منذ بداية شهر شعبان وتستمر طوال الشهر وحتى شهر رمضان المعظم، وتمنح هذه العروض الجميع متسعا من الوقت لشراء كافة احتياجاتهم من البقالة والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المختلفة بأقل سعر ممكن.

عروض العثيم

يقدم العثيم مول تخفيضات كبيرة على أنواع مختلفة من الأرز البسمتي مثل أرز المها، أبو سنبلتين، الوليمة، وبنجابي المهدي وغيرها.

سعر الكيس وزن عشرة كيلو جرامات من أرز بنجابي المها 59.95 ريال بدلا من 76.95 ريال سعودي بخصم نقدي سبعة عشر ريال سعودي.

خصم بقيمة 17 ريال على كيس أرز السنبلتين وزن عشرة كيلو حيث يعرض مقابل 52.95 ريال بدلا من69.95 ريال.

احصل على ثلاث حبات من تونة جرين فارمز لحم قطع خفيف وزن الحبة 170 جرام مقابل 12.95 ريال بدلا من 16.5 ريال.

زيتون جرين فارمز أخضر أو أسود مفرغ وزن 250 مل بسعر 4.95 ريال للحبة.

احصل على كيس وزن خمسة كيلو جرام من أرز المهيدب بنجابي بسمتي أبيض بسعر 41.95 ريال بدلا من 49.95 ريال.

ثلاث حبات من بطاطس فاريكو عيدان برازيلي بسعر 7.95 ريال فقط.

زيتون ايديال أسود وزن 250 جرام مقابل 10.95 ريال بدلا من 12.5 ريال.

العثيم مول

اشتري ثلاث حبات من قشطة التاج الذهبي وزن 155 جرام بسعر 12.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

اشتري ربطة من فول حدائق كاليفورنيا مقشور 3+ 1 مجانا وزن الحبة 450 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 18.95 ريال.

بهارات أوريقانو صرة وزن 85 جرام سعر الحبة 14.95 ريال بدلا من 22.95 ريال.

حبتان من شراب أورجينال برتقال وجزر سعة 1.4 لتر احصل عليها مقابل 10.95 ريال بدلا من 15 ريال.

بهار مهران مشكل مطحون وزن الحبة 400 جرام مقابل 10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

أربع حبات من فول مدمس حدائق كاليفورنيا وزن الحبة 450 جرام بسعر 10.95 ريال للأربع حبات بدلا من 19 ريال.

Othaim offers

مكرونة بيرتو فوسيلي 500 جرام سعر الحبة 5.75 ريال بدلا من 6.95 ريال.