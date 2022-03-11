شوف عروض ساكو جلسات خارجية وأثاث بتخفيضات رمضان 2022 في ساكو السعودية

تصفح الأثاث والجلسات الخارجية الموجودة في عروض ساكو السعودية طوال فترة تخفيضات رمضان 2022، التي تسري حتى يوم 8 أبريل، حيث توفرها لكم ساكو بأفضل سعر، لذلك بادر بتجهيز حديقة منزلك بكافة الأدوات والأثاث، كما يمكنك ايجاد أثاث عملي لاستخدامه في كلًا من المنزل والحديقة، نظرًا لسهولة تحريكه من مكان لأخر، والذي عادة يكون قابل للطي بحيث يلائم كافة المساحات الكبيرة منها والصغيرة، وإليكم تفاصيل عروض ساكو السعودية.

عروض ساكو جلسات خارجية وأثاث بتخفيضات رمضان 2022

فقط في ساكو يمكنكم ايجاد أشكال متنوعة من الجلسات الخارجية لحديقة منزلك، والتي تتكون من عدد من المقاعد والأرائك بالإضافة إلى طاولة قهوة، وكل ذلك بتصميم يتناسب مع أجواء الحديقة، فلا تفوتك فرصة شراء طقم جلوس للحديقة بسعر يبدأ من 799 ريال، كما يوجد أيضًا مقاعد أرضية دون أرجل، وتقبل الطي أيضًا، بتصميمات مختلفة فأحدهما يأتي مزود بظهر مرتفع، ومقعد أخر منخفض الظهر.

طقم جلوس 4 قطع وطاولة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

ساكو جلسة خارجية مع طاولة، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

بادر بشراء طاولة طعام من تخفيضات ساكو المتاحة حاليًا في جميع الفروع، فتأتي الطاولات في ساكو بتصميمات أنيقة وخامات تتماشى مع الحديقة، وهى تُعد من الأساسيات في تجهيزات الحديقة، وخاصةً وإذا كنت من محبي تناول الطعام في أجواء ممتعة والتمتع بالهواء الطلق، وإلى جانب أطقم الطاولات الكاملة، هناك إمكانية لشراء الطاولة بمفردها وبخامة عملية قابلة للطي، وإليكم الأسعار.

طاولة طعام و6 مقاعد، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

طقم طاولة طعام مع مظلة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

طاولة قابلة للطي بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 349.75 ريال سعودي.

ساكو عروض رمضان 2022

تجهيزات الحديقة لابد أن تشمل شوايات الطعام، فتتوافر في ساكو مع عدد من المزايا أهمها الأرفف الجانبية التي تأتي مرفقة بها لوضع الأطباق والأطعمة عليها، ويوجد أنواع مختلفة منها مثل شواية فحم، شواية بيتزا، شواية فحم مع مدخنة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى نعرضها لكم فيما يلي.