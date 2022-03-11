شوف عروض بن داود لرمضان وخصومات على مئات المنتجات المعروضة

للأسبوع الثاني على التوالي واستعدادات لقدوم شهر الخير تستمر عروض بن داود على الكثير من السلع المعروضة في أسواقها. فمع قرب الشهر الكريم يقوم العديد من المواطنين بشراء مقاضيهم لشهر رمضان، كما يقوم البعض بشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية بهدف التصدق بها خلال أيام شهري شعبان ورمضان لما فيهما من عظيم الأجر والثواب، وحرصا من أسواق بن داود على توفير الكثير من الأموال لعملائها فهي تقدم عروض شهر رمضان خلال هذين الشهرين.

عروض بن داود

تتنوع الأصناف المعروضة ما بين المنتجات الطازجة والأغذية المعلبة والسلع التموينية الأساسية، وفيما يلي بعض من المنتجات المتوفرة ضمن عروض هذا الأسبوع والتي تستمر من يوم الأربعاء الموافق ٩ مارس وحتى يوم الثلاثاء ١٥ مارس.

احصل على كيلو تمر عجوة مقابل 26.95 ريال فقط.

اشتري عبوتين من مرقة دجاج ماجي بسعر واحدة ووفر 22 ريال بشراء العرض مقابل 19.95 ريال بدلا من 42 ريال.

احصل على ثلاث حبات مجانا عند شراء ثلاث حبات من جبن تشدر كرافت وزن الحبة مائة جرام بسعر 23.95 ريال بدلا من 48 ريال.

اشتري عبوتين من خليط فطائر بيتي كروكر وزن الحبة 360 جرام واحصل على الثالثة مجانا. سعر العرض 24.95 ريال بدلا من 37.5 ريال.

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حليب مكثف محلى نستلة وزن 450 جرام اشتري حبتان وخذ الثالثة مجانا مقابل 37.95 ريال بدلا من 68.85 ريال؛ أو اشتري حبة واحدة مقابل 15.95 ريال بدلا من 22.95 ريال للحبة.

حبة هدية يحصل عليها المتسوق عند شراء حبة من فيليه دجاج أمريكانا الحار والمقرمش أو العادي وزن الحبة 420 جرام مقابل 21.95 ريال بدلا من 43.90 ريال.

احصل على كرتون من دجاج ساديا المجمد يحتوي الكرتون على عشر حبات من الدجاج بدون أحشاء وزن الحبة ألف جرام مقابل 124.95 ريال بدلا من 152 ريال. مع العلم أن الكمية المسموحة لكل عميل 2 كرتون كحد أقصى.

أسواق بن داود