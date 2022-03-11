نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو Saco على الأجهزة عروض رمضان 2022 وخصومات 40% على مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو Saco على الأجهزة وخصومات حصرية في عروض رمضان 2022، تقدم شركة ساكو Saco بالمملكة العربية السعودية عروض متنوعة على الأجهزة المنزلية كالمكانس الكهربية، مكواة الملابس والمفروشات، القلايات والأفران الكهربية، محضرات السندويتشات وغيرها، وكل ذلك بخصومات رائعة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط حتى 36 شهر، هذه العروض سارية في جميع الفروع في الفترة بين الأربعاء 28 رجب الموافق 1 مارس، وحتى السبت 8 من رمضان الموافق 9 إبريل لعام 1443ﮪ – 2022م.

عروض ساكو Saco على الأجهزة

تستمر العروض على الأجهزة المنزلية الخاصة بالتنظيف والتنقية مع توفير ضمان إضافي لمدة عام من Saco على جميع الأجهزة بما فيها المكانس الكهربية ومنقيات الهواء بأسعار مفاجأة، فنجد مكنسة فيليبس اللاسلكية الجديدة سبيد برو speed pro المزودة بفوهة شفط تستطيع التقاط أدق أنواع الأتربة والغبار بسهولة وسلاسة من 180 درجة، كما تمتاز بقدرتها على تنظيف الزوايا والنتوءات ببراعة، كما تأتي بأداة شفط محمولة باليد لتصبح 2 في 1، أما عن البطارية فهي من نوع ليثيوم أيون لتعمل 40 دقيقة متواصلة في الوضع العادي، ولمدة 20 دقيقة في وضع السرعة القصوى.

مكنسة لاسلكية من فيليبس 2 في 1، بسعر 1449 ريال سعودي بدلاً من 2409 ريال.

منقي هواء يكفي لغرفة 527 قدم مكعب، بقوة كهربية 22 واط، بسعر 559 ريال سعودي بدلاً من 639 ريال

أجهزة ساكو

استكمالاً لعروض الأجهزة المتميزة من ساكو، تقدم لكم أفضل العروض على المكواة الكهربائية اليدوية والعمودية، فمكواة فيليبس العمودية البخارية المتميزة (كومفورت تاتش) تجدها داخل عروض ساكو بأقل سعر ممكن مقابل جودتها العالية، فهي تمتاز بخاصية ماي إسنس الخاصة بتعطير الملابس، مع قوة بخار قادرة على قتل 99.9% من أنواع البكتيريا والروائح الكريهة، توفر المكواة 9 إعدادات للبخار لتنسجم مع جميع أنوا الأقمشة.

مكواة بخار عمودية من فيليبس، بسعر 679 ريال سعودي، 765.75 ريال.

عرض مكواة بخارية فيليبس، 299 ريال سعودي بدلا من 379.75 ريال.

عروض رمضان 2022 في السعودية

استعداداً لرمضان شهر الخير والبركة، تقدم ساكو عروض رائعة على مختلف الأجهزة الكهربائية الخاصة بالطبخ، فتقدم تشكيلة من أفضل الماركات، كالقلاية الهوائية من فيليبس، فيمكنك قلي جميع المأكولات بدون زيوت لصيام أصح، تعمل القلاية بنظام رقمي دقيق لتسوية مناسبة تختلف حسب نوع الطعام، كما أنها موفرة للكهرباء.