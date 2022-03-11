تنظيف البوتجاز بخلطة العشر دقائق السحرية قولي وداعاً للدهون العنيدة بمكون واحد في مطبخك

هل جربتِ تنظيف البوتجاز بمنفظات ولم تنجح التجربة، هل أنفقتِ الأموال الطائلة على المواد الكيميائية المنظفة للدهون، لاعليكِ فسوف نقدم لكم في هذه المقالة، الطرق المختلفة التي تجعل البوتجاز الخاص بك لامع ونظيف، وبأقل التكاليف في عشر دقائق فقط، فمن المعروف أن المنظفات الكيميائية مرتفعة في التكلفة المادية، بالإضافة إلى تأثيرها الضار على الجلد إذا تم استخدامها بدون حذر، فضلاً عن أن بعض المواد المستخدمة في هذه التركيبات تتسبب بأضرار في التنفس، وقد تؤدي إلى التسمم وبعضها قد يؤدي إلى الوفاة.

خلطة تنظيف البوتجاز السحرية

قبل أن نذكر لكم خلطة تنظيف البوتجاز، لابد أن ننوه أنه يوجد روتين يومي للحفاظ على نظافته، وهو مسحه باستخدام قماشة قطنية مبللة، ثم يتم تجفيف سطحه بمنشفة أخرى، أما الخلطة التي سنذكرها لكم يتم استخدامها على الأقل مرة كل اسبوع، ولكن لابد من القيام بالخطوات التالية:-

نزع جميع حوامل البوتجاز.

نزع العيون.

ادخليهم الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

انتظري مدة ربع ساعة.

اخرجيهم ثم ضعي عليهم الخلطة السحرية، من أجل التخلص من الدهون العالقة.

مكونات الوصفة الفورية للتنظيف

سوف نذكر لكم مقادير خلطة تنظيف البوتجاز السحرية، وهي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ربع كوب من بيكاربونات الصودا أو بيكنج بودر.

أربع ملاعق من الملح الخشن.

خطوات التحضير

قومي بخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض.

بعد اخراج العيون والحوامل من الفرن، قومي بدعكها باستخدام سلك.

ضعي الخلطة على الحوامل والعيون، ثم اتركيها مدة ساعة كاملة ثم اشطفيها.

هناك طريقة أخرى للتنظيف، وهي وضع الحوامل والعيون في ماء مغلي على النار،

مضاف إليها هذه الوصفة، ثم اتركيها تغلي على النار مدة نصف ساعة، وبعد أن تطفئي النار عليها، اتركيها لتبرد ثم اشطفيها.

تنظيف زجاج البوتجاز

يمكنك تنظيف زجاج البوتجاز باستخدام الخلطة السحرية، عن طريق وضعها في زجاجة ببخاخ ثم رشي بانتظام على جميع أنحائه، وباستخدام منشفة جافة من القطن امسحي الخلطة، ويمكن استخدام الدقيق الأبيض لإزالة الدهون من على الزجاج، عن طريق وضع كمية من الدقيق على الزجاج ثم افركيه جيداً، وباستخدام الماء والصابون ازيلي الباقايا.