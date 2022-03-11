احدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 علي النايل سات وجميع الاقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة الجديد حيث تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم باقة متنوعة ومختلفة من الأغاني للأطفال، كما أنها تقدم البرامج ايضاً التي تفيد الطفل، لذلك فهي مفضلة عند العديد من الأسر في العالم عربي، ونجد كثير من الأطفال يقضون وقت ممتع فيه مشاهدتها، ويحفظون الأغاني التي تقدمها، فهي تحرص على تقديم اناشيد واغاني هادفة بها نصيحة للطفل، لذلك فإن الكثير من الأمهات يرغبن للاطفالهن لقضاء وقت ممتع وجميل ومفيد في نفس الوقت وسوف نعرض لهن تردد قناة طيور الجنه خلال هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تقدم قناة طيور الجنة العديد من الأغاني الهادفة، حيث أنها تقدم محتوى مناسب لعمر الأطفال وتساعد في ترسيخ القيم والأخلاق من خلال الأغاني، فهي تتضمن احترام الكبير و عدم التنمر أو السخرية من الآخرين والعطف على الحيوان ومساعدة الفقير و الكثير من القيم التي يجب على اطفالنا تعلمها فهي تقدمها بطريقة سهلة ومبسطة ومفضلة عند العديد من الأطفال، وقد أعلنت القناة أنها سوف تعود من خلال تردد الجديد، حيث تحرص دائما على التطوير واستخدام أحدث التقنيات في عالم البث والقنوات الفضائيه لذلك فهي تحتل مكان كبيرة وتحقق نسب مشاهدة عالية، وقد أعلنت قناة طيور الجنه من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك لكي يستطيع مشاهدي القناة تنزلها على اجهزتهم ويكون التردد كالاتي

● القمر الصناعي النايل سات

● تردد 11258

● استقطاب افقي

● معدل ترميز 27500

● معامل تصحيح الخطأ 6/5

قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة من القنوات التلفزيونية التي تنال على إعجاب فئة كبيرة من الأطفال وتقديم أعمال مختلفة، حيث انه تم إطلاقها سنة 2008 فمنذ بدايتها إلى الان تحقق ملايين المشاهدات، حيث أنها استطاعت أن تجذب جميع الأطفال والكبار ايضا تقديمها أغاني الأطفال المتميزة كما أنها تهتم أيضا بالتصوير حيث أن الصورة تجذب الطفل وتشده لمشاهدتها، لذلك جميع الأطفال والكبار يحفظون اغانيها و يتابعونها باستمرار، حيث أنها تتميز بإيقاع موسيقى رائعة فقد استطاعت أن تصل إلى عقول الأطفال بطريقة مميزة.