مسابقة الحلم 2022 مصطفى الأغا وطريقة الاشتراك وشروط مسابقة الحلم ام بي سي

مسابقه الحلم 2022 من أشهر المسابقات التي تقدم على شاشة ام بي سي، حيث أنها تقدم جائزه كبرى للفائز ويمكن الاشتراك في المسابقة من جميع الدول حيث أنها توفر ارقام للاتصال بهم أو إرسال رسالة للتأكيد الاتصال ويتم عمل سحب لمعرفة الفائز بجائزة الكبرى التي يفوز بها دون دفع أي رسوم لذلك يرغب عدد كبير من مختلف الدول في المشاركة في هذه المسابقة وسوف نوضح خلالها على السطور التاليه كيفية المشاركة فيها.

مسابقه الحلم 2022

الكثير يرغب بالفوز في مسابقة الحلم التي تنتشر على جميع القنوات التي يقدمها المذيع المتميز والمشهور مصطفى الآغا الذي يمتلك أسلوب جذاب ولديه جماهيرية كبيرة ومحبين من مختلف الدول العربية، حيث تقدم مسابقة الحلم 2022 مليون دولار للفائز مما يجعل الكثير يرغب في الاشتراك بها والحصول على هذا المبلغ الذي يغير حياة الفائز، فقد أعلنت المسابقه ان الاشتراك بها يبدا فعليا من أول شهر يناير لعام 2022 وينتهي التقديم في 31 ديسمبر، ويمكن للشخص أن يدخل على المنصة ويحدد الدولة التي ينتمي إليها ثم بعد ذلك اضغط على مربع جوين join

اشتراك مسابقة الحلم 2022

يقام حفل كبير يتابعه عدد كبير من الإعلاميين والقنوات يقدمه المذيع مصطفى الآغا على قناة ام بي سي ويتم عمل السحب على الهواء مباشرة لمعرفة اسم الفائز بجائزة الحلم وهي واحد مليون دولار أمريكي، ويمكن الاشتراك عن طريق إرسال رسائل هاتفية على رقم الذي يخص بلدك للفوز بالمسابقة وارسال نص الرسالة متوفر به كلمه الحلم، كما يمكن تحميل تطبيق الحلم من خلال الهاتف والتسجيل به من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص بك و ادخال رمز التأكيد ثم إرسال

شروط مسابقة الحلم

تشترط مسابقة الحلم إرسال رسالة على الأرقام الموضحه ويجب التأكد من صحة الرقم ولا بد أن يكون عمر المشترك أكبر من 18 عاما، ولكنها أوضحت إذا كان المشترك أصغر من ذلك فان استلام الجائزه يتم بواسطة ولي الأمر وليست الفائز كما يشترط للفوز فيها إرسال أكثر من رسالة نصية على الأرقام الموضحه حتى تكون فرصة الفائز أكبر بالإضافة إلى التوقيع على جميع الأوراق عند استلام الجائزة.