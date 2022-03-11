نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتي الجهنمية لتنظيف وتلميع حنفيات المطبخ والحمام وإزالة الجير والصدأ بسهولة وفي دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الحنفيات، تتعرض حنفية المطبخ والحمام إلى الصدأ أحيانًا وبهتان لونها، إلا أن طريقة تنظيف الحنفيات سهل وسريع، لن تحتاجي إلى شراء المنظفات الخاصة بتلميع الحنفيات، فهي متوفرة في منزلك، مكونات سهلة وسريعة في إعادة لمعان الحنفية مرة أخرى، كما أنه يمكن استخدامها في تلميع حوض المطبخ والحمام، وتلميع سطح المطبخ والبوتجاز، فنقدم لكي عزيزتي طريقة تنظيف الحنفيات بأكثر من وصفة فعالة لن تستغني عن استعمالها، ولن تقومي بشراء منظفات التلميع.

طريقة تنظيف الحنفيات

تتعرض حنفية المطبخ بسبب كثرة الاستخدام أثناء جلي المواعين وتنظيفها أحيانًا إلى تغيير لونها وأيضًا حوض المطبخ إلا باستخدام هذه الوصفات ستحصلين على لمعان الحنفية والحوض في أقل من دقيقة ومن هذه الوصفات:

الوصفة الأولى:

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

½ كوب من الخل الأبيض.

مناديل مطبخ ورق.

طريقة الاستخدام:

احضري المنديل وضعي بداخله بيكربونات الصوديوم ثم ضعي المنديل على الحنفية وضيفي إليه الخل الأبيض حتى يلتصق المنديل بالحنفية.

اتركي المنديل لمدة 10 دقائق ثم قومي بإزالته وادعكي بسلك المواعين ستلاحظين التخلص من الصدأ ولمعان الحنفية مرة أخرى.

الوصفة الثاني

مكونات الوصفة:

معجون أسنان.

فرشاة أسنان.

ماء ساخن.

طريقة الاستخدام:

قومي بإضافة المعجون على الحنفية ثم أحضري فرشاة الأسنان وقومي بتمريرها على الحنفية لمدة خمس دقائق.

قومي بغسل الحنفية جيدًا بالماء الساخن ستلاحظين لمعان الحنفية مرة أخرى.

الوصفة الثالثة

مكونات الوصفة:

1 حبة من الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

طريقة الاستخدام:

قومي بعمل عجينة بالملح والليمون ثم قومي بوضعها على الحنفية وفرك الحنفية بحبة الليمون واتركيها لمدة 15 دقيقة.

قومي بشطف وغسل الحنفية بالماء.

الوصفة الرابعة

مكونات الوصفة:

¼ كوب من الكلور.

فرشاة أو سلك مواعين.

طريقة الاستخدام: