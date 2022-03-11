نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي السحرية لتنظيف السجاد بدون ماء وإزالة أصعب البقع والاوساخ بدون مجهود وفي دقائق قبل رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف السجاد، إذا كنتي تعانين من مشكلة تنظيف السجاد، فهي بالفعل من أكثر المشكلات التي يتعرض لها كل النساء فيمكنكم الآن اتباع بعض الوصفات المكونة من مواد بسيطة ومتواجدة في كل منزل، قد تساعد في تنظيف البقع التي قد تتواجد على السجاد وتعطي النظافة المطلوبة بدون أي مجهود أو حتى تكاليف، ولذلك يفضل متابعتنا الآن لمعرفة خطوات تنظيفها بكل سهولة.

طرق بسيطة لتنظيف السجاد بدون استخدام الماء

الآن يمكنكم القيام بتنظيف السجاد بالطرق الجافة التي لا تحتاج إلى استخدام ماء وذلك يتم بكل سهولة من خلال اتباع إحدى الطرق الآتية:

استخدام ملح الليمون والخل الأبيض

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تعطي مفعول سريع في إزاله البقع بدون أي اثار بدون أي مجهود أو احتياج لاستخدام الماء، وطريقة الاستخدام كالآتي:

اخلطي ثلاث ملاعق من ملح الليمون الخشن، مع ربع كوب من الخل الأبيض.

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.

الآن استخدمي قطعة من القماش أو اسفنج نظيفة.

اغمسي قطعة القماش في الخليط.

قومي بفرك البقع بها فقط.

اتركي الخليط على البقع لمدة ساعة.

ثم قومي بمسح آثار الخليط وسوف تلاحظين خروج أي بقعة من السجاد على قطعة القماش أو الاسفنج وتصبح السجادة خالية من البقع تمامًا.

استخدام صودا الخبز في تنظيف السجاد

صودا الخبز مادة بسيطة تساعد في التخلص من البقع بكل سهولة سواء الموجودة على السجاد أو حتى الملابس أو الجدران وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي برش كمية مناسبة من صودا الخبز على المناطق البقع.

قومي بفركها في البقعة باستخدام قطعة من القماش المبللة.

افرمي البقعة جيدًا ثم قومي بتركها عليها لمدة ربع ساعة.

احضري قطعة قماش نظيفة أخرى وقومي بمسح البقعة بعد ذلك وإزالة البقايا باستخدام المكنسة الكهربائية وسوف تلاحظين النتيجة بعد ذلك.

خليط بيكربونات الصوديوم والخل لتنظيف السجاد