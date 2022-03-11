نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون لن يخطر على بالك لإزالة الكلور من الملابس الملونة نهائياً مهما كانت البقعة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الكلور من الملابس الملونة، الكلور هو عبارة عن مادة تستخدم في تنظيف الملابس البيضاء وإزالة البقع الصعبة من عليها بشكل رائع، وتزيد من بياض الملابس بأفضل شكل، ولكن إذا تساقطت قطرات من الكلور على الملابس الملونة فسوف يؤثر عليها ويحدث بقع بيضاء عليها مما يصعب التخلص منها بعد ذلك وقد يضطر أصحاب الملابس إلى الاستغناء عنها وتغيرها، والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الخلطات التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة وإزالة بقع الكلور من على الملابس الملونة بكل سهولة، لذلك يمكنكم متابعتنا الآن.

أهم الوصفات المستخدمة لإزالة بقع الكلور من على الملابس الملونة

يوجد بعض المكونات الفعالة التي تساعد في تنظيف بقع الكلور من الملابس الملونه، والتي تحدث نتيجة عن ذلك ظهور بعض البقع الصفراء أو البيضاء عليها، ومن أهم هذه المكونات ما يلي:

استخدام الخل الابيض للتخلص من بقع الكلور

قد يكون الخل الأبيض دور فعال في التخلص من بقع الكلور الصعبة التي قد تؤثر على الملابس الملونة بشكل قد يستحيل معها التخلص منها وطريقة استخدام الخل لتحقيق أفضل نتيجة فيما يللي:

احضري وعاء مضاف به كمية مناسبة من الخل الأبيض المركز بدون تخفيف.

ضعي الجزء الذي يحتوي على البقعة في الملابس بداخل الخل الأبيض.

قومي بترك الملابس في الخل لمدة ساعة أو أكثر مع الفرك من وقت لآخر حتى يتم إزالة البقعة نهائيًا وسوف يظهر ذلك.

يمكنكم شطف الملابس بعد ذلك بالمياة الفاترة النظيفة، والمسحوق للتخلص من رائحة الخل بعد ذلك.

استخدام بيكربونات الصودا للتخلص من بقع الكلور على الملابس الملونة

استخدمي بيكربونات الصودا في إزالة بقع الكلور الصعبة من الملابس بكل سهولة، وطريقة الاستخدام كالتالي: