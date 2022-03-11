شوف عروض ساكو Saco مستلزمات منزل عروض رمضان 2022 بخصومات 40% في السعودية

عروض ساكو Saco على مستلزمات المنزل وعروض رمضان 2022 في السعودية، يقدم متجر ساكو تخفيصات وخصومات خاصة على أسعار جميع المعروضات في كتالوج ساكو الجديد، حيث تصل قيمة الخصم إلى 40%، وذلك في الفترة بين الأربعاء 28 من رجب وحتى 8 رمضان لعام 1443، العروض سارية في جميع فروع ساكو بالمملكة العربية السعودية، ونختص بذكر عروض المكانس الكهربائية وأدوات التعقيم، إلى جانب أدوات المطبخ وأطقم الغرف والتقديم والعديد من مستلزمات المطبخ، وإليكم تفاصيل كافة العروض.

عروض ساكو Saco على مستلزمات المنزل

تقدم شركة ساكو عروض ممتازة على الأدوات المنزلية وبخاصة الأكواب، أطقم التوزيع وأطقم الأطباق والفناجين الأنيقة والفخمة، ومنها طقم التسخين عالي الجودة، فتوفر Saco هذا الطقم بتصميمات أنيقة متعددة لتناسب جميع الأذواق، ويتكون الطقم من 5 قطع أو 7 قطع تشمل أداة تسخين بالغطاء مع فناجين للشاي بالأطباق، بالإضافة إلى صينية التقديم المميزة، كما يمكنك طلب الطقم بدون نقوش مطبوعة لمحبي البساطة.

خصم خاص على طقم تسخين ملصقة أو عادية باللون الذهبي، الطقم المكون من 5 قطع بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال، أما الطقم المكون من 7 قطع يُعرض بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

طقم بتصميم القمر المكون من طبق بالغطاء، عدد 12 كوب مع إناء للسكر، متوفر بتصميمات مختلفة، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 79.75 ريال.

عرض على طقم قهوة مكون من 6 قطع شامل الفنجان والطبق، الفنجان بسعة 100 مللي لتر، بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 59.75 ريال.

مكانس ساكو

يقدم ساكو مجموعة متنوعة من المكانس الكهربية بأسعار مغرية، ويترأسها مكنسة باور سكرب إيليت، فتأتي بقوة شفط عالية لتنظيف المفروشات والأرضيات من المرة الأولى، فقوة المكنسة الكهربائية هي 1200 واط والتي تساعد على امتصاص الأتربة والأوساخ بسهولة وسرعة عاليين، ولسهولة الحركة في الغرف الواسعة تأتي المكنسة بسلك طويل يساعد على الحركة بطول 9 متر.

مكنسة كهربائية باور سكربت إيليت، بقوة 1200 واط، بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال.

عرض على مكنسة غسيل السجاد بالشامبو، بقوة 1350 واط، بسعر 999 بدلاً من 1449 ريال.

عروض رمضان 1443

بعد يوم طويل مبارك من الصوم، يبدأ الجميع في البحث عن مشروبه المفضل، لذا نجد جالون العصير يتصدر قائمة عروض ساكو Saco لرمضان 1443ه، فتقدم لعملاها بالمملكة تشكيلة رائعة ومتنوعة من موزعات المشروبات بخصومات رائعة، فنجد موزع المشروبات الصغير المصنوع من الزجاج عالي الكفاءة الخالي من الرصاص تماماً، فهو آمن صحياً لخلو تصنيعه من المواد الضارة كمادة BPA (المعروفة باسم بيسفينول A) أو PVC (وتعني بولي كلوريد الفينيل) التي تستخدم في تغليف المواد الغذائية، فتستطيع الاستمتاع بمشروبك المميز دون قلق، ومع وجود حامل معدني قوي يمتاز بالثبات والمتانة، ليعطي مظهر جمالي أنيق للموزع، يأتي موزغ المشروبات داخل العرض مع عدد 6 أكواب من الزجاج تحمل نفس النقش الموجود على الجالون.