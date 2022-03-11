سبحان الله فوائد حرق ورق الغار نبات طبيعى مفعوله السحري يجعله مكون أساسي في كل بيت

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ورق الغار أحد النباتات التى يستخدم في العديد من الأطعمة فهو له فاعلية كبيرة فى علاج العديد من الأمراض كما له فوائد عند حرقه والرائحة المنبعثة منه لها فوائد كثيرة للجهاز التنفسى وتحل العديد من مشاكله كما يمكن على تلك الأوراق و شربها كمشروب طبيعي يحسن من أداء الكثير من أجهزة الجسم.
حرق ورق الغار
يجب اتباع تلك الخطوات عند حرق ورق الغار
تحرق ورقة الغار بطريقة صحيحة للحصول على أفضل النتائج منها.
- حيث أنه فى موقد مخصص البخور تشعل قطعة من الفحم مشتعلة.
- والخطوة التالية توضع عالفحم ورقة الغار وتترك داخل غرفة مع الحرص على إغلاق جميع النوافذ لكى لا تخرج الرائحة.
- التأكد من فترة لأخرى من احتراق الورقة بالكامل ثم إزالة الموقد فورا حتى لا تحدث اى مشاكل.
تتعدد فوائد ورق الغار للجسم
- السرطان:
يحتوى ورق الغار على مواد مضادة للأكسدة تعمل على الجذور الحرة الموجود بالجسم لأنها تحول خلايا الجسم إلى خلايا سرطانية مما يقلل احتمالية الإصابة بالسرطان.
- مرض السكري:
يساعد ورق الغار فى التقليل من الإصابة بالسكر عند الاستمرار في تناوله.
مستقبلات الأنسولين يضبطها ورق الغار لتقليل الأنسولين بالدم.
- السعال:
يعمل ورق الغار على طرد البلغم ومهدئ للسعال ويحسن عمل الجهاز التنفسي.
يغلى ورق الغار فى القليل من الماء وتبلل قطعة قماش بهذا المنقوع وتوضع الصدر لتخفيف السعال.
- طرد الحشرات:
حمض اليوريك الذى يحتوى عليه ورق الغار يعمل على طرد الحشرات.
- يحرق ورق الغار فى المكان الموجود به الحشرات مع تقفيل كافة النوافذ والباب لأفضل تأثير.
- كما أنه يمكن بكل سهولة أن يتم عمل عجينة الغار لتقليل وتهدئة مكان لدغة الحشرات بمزج ورق الغار المطحون والزيت.
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