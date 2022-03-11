سبحان الله فوائد حرق ورق الغار نبات طبيعى مفعوله السحري يجعله مكون أساسي في كل بيت

ورق الغار أحد النباتات التى يستخدم في العديد من الأطعمة فهو له فاعلية كبيرة فى علاج العديد من الأمراض كما له فوائد عند حرقه والرائحة المنبعثة منه لها فوائد كثيرة للجهاز التنفسى وتحل العديد من مشاكله كما يمكن على تلك الأوراق و شربها كمشروب طبيعي يحسن من أداء الكثير من أجهزة الجسم.

حرق ورق الغار

يجب اتباع تلك الخطوات عند حرق ورق الغار

تحرق ورقة الغار بطريقة صحيحة للحصول على أفضل النتائج منها.

حيث أنه فى موقد مخصص البخور تشعل قطعة من الفحم مشتعلة.

والخطوة التالية توضع عالفحم ورقة الغار وتترك داخل غرفة مع الحرص على إغلاق جميع النوافذ لكى لا تخرج الرائحة.

التأكد من فترة لأخرى من احتراق الورقة بالكامل ثم إزالة الموقد فورا حتى لا تحدث اى مشاكل.

تتعدد فوائد ورق الغار للجسم