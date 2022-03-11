تعالى أقولك هنعمل بيه إيه... استخدامات رهيبة لقشر الليمون فوائده مذهله لا تتخيليها

استخدامات رهيبة لقشر الليمون، قشور الليمون من الأشياء التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم لذا هناك من يقوم بصناعة شاي قشور الليمون للحصول على فوائده، ولكن شاي قشور الليمون ليس ألاستخدام الوحيد لها فهناك العديد من الطرق التي يمكنك ألاستفادة منه وفي الكثير من الأمور، لا تقومي بإلقاء قشور الليمون في الزبالة بعد الآن بل قومي باستخدامها.

استخدامات رهيبة لقشر الليمون

إذا كنتي لا تعلمين مدى فائدة استخدام قشور الليمون للوجه فأنت في حاجة لاستخدامها، بفضل الأحماض التي تحتوي عليها تساعد قشور الليمون في تنعيم البشرة وإعطائها نضارة.

تنظيف الوجه بقشور الليمون

قومي باستخدام قشور الليمون الطازجة في تلك الطريقة.

أفركي بشرتك بقشور اللاكمون مدة دقيقة.

أتركي الماسك على وجهك مدة 10 دقائق فقط، أكثر من ذلك قد تتضرر بشرتك.

يمكنك تكرار تلك الطريقة مرتين خلال الأسبوع على الأكثر.

تقشير البشرة بقشور الليمون

بجانب فوائدها التي تم ذكرها في تنظيف الوجه يمكنك في المنزل صنع مقشر طبيعي باستخدام قشور الليمون، والذي من خلاله تحصل على فوائد القشور و تقشير طبيعي للبشرة بدون أي أضرار.

قومي بتجفيف قشور الليمون وبعد ذلك أطحنيها جيدًا.

ضعي مقدار ملعقة من القشور معها ملعقتين من السكر.

قلبي المكونات وقومي بوضعها على البشرة وافركيها جيدًا.

يمكنك تطبيق تلك الطريقة على بشرة الجسم والوجه والمناطق الحساسة.

لا يفضل ترك المقشر على البشرة أكثر من 10 دقائق.

إزالة الروائح باستخدام قشور الليمون

قشور الليمون تقوم بامتصاص الروائح التي في أرجائها، وبالأخص الروائح الكريهة التي قد تتواجد في سلة الزبالة.

ضعي قشور الليمون في الثلاجة بالأسفل حتى تمتص جميع الروائح التي قد تختلط بين الطعام.

ضعي قشور الليمون في سلة الزبالة من الأسفل حتى تمتص الروائح الكريهة التي قد تتواجد بها.

يمكنك وضعها في أركان دواليب المطبخ إذا كانت تحتوي على منتجات لها روائح.

تنظيف الأوساخ بقشور الليمون