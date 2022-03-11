شوف أحدث عروض العثيم الأسبوعية على كثير من السلع Al othaim لفترة محدودة

يعد العثيم هايبر ماركت من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والذي تضم أقسامه عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث تعد منتجات العثيم ماركت Al othaim market من أفضل المنتجات الموجودة بالأسواق وبأسعار مميزة عن باقي أسعار السوق، وسوف نوفيكم اليوم من خلال هذه المقالة تفاصيل عروض العثيم الحصرية على أسعار كل المنتجات.

عروض العثيم الأسبوعية الحصرية في المملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى العروض الحصرية من مجلة العثيم الأسبوعية على السلع الرمضانية، ومنهم: خصم خاص على سعر قدر الضغط من السيف 15 لتر، كما لديهم خصم آخر على سعر طققم القدور من بامكو ماستر كوك، وخصم آخر منهم على سعر حافظة الطعام من سوبر ماكس 3 لتر، ولديهم أيضاً تنزيل خاص على سعر مضرب البيض مع عجانة من كولين، وخصم آخر منهم على سعر فرن ريتيبول الكهربائي 45 لتر، وتنزيل حصري منهم على سعر خلاط كليك أون، وتنزيل آخر منهم على سعر شاشة السهم من ال أي دي سمارت.

تنزيلات العثيم ماركت في مدن المملكة العربية السعودية حتى نفاذ الكمية

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض العثيم الحصرية على أسعار كثير من السلع، ومنها: خصم مميز على سعر شاشة أرو سمارت 50 بوصة بخاصية ال أي دي، وخصم مميز آخر على سعر شاشة أمبيكس ال أي دي 40 بوصة، وغيرهم من خصومات على أسعار جوال أيفون 11، وجوال أيفون 13 بروماكس، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار شاشة أرو ال اي دي 32 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر شاشة امبيكس ال اي دي 40 بوصة.

تخفيضات حصرية متميزة بكل فروع العثيم Al othaim لفترة محدودة

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم بكل فروع العثيم ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر ساندوتش زود بالجبنة، كما لديهم أيضاً خصم متميز على سعر شارورة دقيق القمح من زود، وتخفيض آخر منهم على سعر كيك المافن بالتمر من زود، وغيرهم من خصومات.