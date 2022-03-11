شوف عروض التوفير في العثيم السعودية اليوم بمناسبة رمضان

أسواق العثيم السعودية تقدم العديد من الخصومات والتخفيضات الرائعة على معظم السلع والمنتجات، التي توجد في جميع فروعه، مما يجعل الإقبال عليه بكثرة من قبل عملائه، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية اليوم

شراب تانج برتقال وزنه ٢ كيلو، ولقمة القاضي من هونيج وزنها نصف كيلو، وشورية شوفان من كويكر وزنها نصف كيلو، وأرز بسمتي من أبو كاس وزنه خمسة كيلو، وزيت العربي نباتي بلاستيك وزنه ثلاث لترات، وشبيهة الجبن الزهار ملح خفيف، وجبن اسكندراني بنكهة الفلفل، ولحم عجالي بالعظم، ولحم عجالي بدون عظم، ومربى من شهد بنكهة الفراولة، وحمص بالطحينة من الكسيح وزنه كيلو، وزيتون كالامانا جيانت، وطرشي بوليف خضار مشكل، وزيتون كوبوليفا أسود، وجبن بيضاء دنماركي، ومرتديلا امريكانا بقر، وجبن دمياطي، وليمون، وفراولة متوسطة الحجم، وكيوي، وجوافة، وبخاري حمراء، وكمثرى روز ماري، وزنجبيل فريش، وخس لولو، وكوسة خضراء، وتمر أمل الخير سكري ورطب وزنه ١٠٠٠ جرام.

عروض العثيم الأسبوعية

كنافة بالقشطة، وزود خبز صحي النخالة ثلاث قطع، وعين جمل، وقشطة من مانا، وجبن زدني كريمي، وحليب هالي بودر، وكاكاو زدني بودر، وجلي هالي بنكهة التوت، وصدور دجاج طرية من لاتينا، واناناس هالي شرائح، ومرقة دجاج من فيكتو، وزيت فيكتو ومطور للقلي والطهي وزنه لتر ونصف، وزيت زيتون يورو، وأرز الزوادة برمل، وطماطم فايرنو، وعجينة السنبلة سبرينج رول، وعجينة كنافة من السنبلة، وعجينة جلاش، وستربس رويال بالثوم وزنه، وحليب نستلة مكثف محلي وزنه ٤٥٠ جرام، ولحم غنم. مفروم من الأنعام وزنه ٤٠٠ جرام، وفراولة مجمدة من داري وزنها كيلو، ومانجو مجمدة من داري وزنها كيلو، ومفروم دجاج رول من داري وزنها ٤٠٠ جرام، وجبن داري موزاريلا بلوك وزنها ٢ كيلو، وحليب نستلة سائل، وكورن فليكس، وكورن فليكس بنكهة النسكويك وزنه ٦٢٥ جرام، وخلطة ماجي البشاميل وزنها ٨٠ جرام، وزيت زيتون عضوي من نادك وزنه ٢٥٠ مل، وعلبة جبن نادك مثلثات تحتوي على ٨ حبات، وشرائح دجاج بروستد من كلاسيك وزنها كيلو إلا ربع.