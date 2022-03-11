نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير ايفون بكل فئاتها بالسعودية في خصومات مكتبات جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير ايفون في السعودية بمهرجان تخفيضات مكتبات جرير jarir bookstore ، بجانب الخصومات الخاصة بشهر رمضان على الالكترونيات، كما يقدم نظام تقسيط جرير بشروط سلسة، ليتيح الفرصة لعملائه بشراء جهازهم المفضل بأكثر من وسيلة للدفع، ومن هذا المنطلق وللتيسير عليكم نقدم لكم آخر ما تم طرحه من عروض جرير للجوالات الجديدة.

عروض مكتبة جرير ايفون بكل فئاتها بالسعودية في خصومات مكتبات جرير jarir bookstore

عروض مكتبة جرير للجوالات الحديثة بأفضل إصداراتها نقدمها لكم على كافة جوالات ايفون جرير من الفئات ايفون 12 ، وايفون 11، وايفون اس اي، لكونها السلاسل الأحدث التي تم إصدارها مؤخرًا، والتي تحتوي على مواصفات حديثة نعرضها لكم تفصيلًا في السطور التالية.

عروض جرير

كل التخفيضات التالية هي خاصة بسلسلة جوالات ايفون 12 الشهيرة من شركة أبل والتي تتمتع بأحدث التقنيات العالية المحصورة على جوالات ابل فقط، حيث يوجد عدة جوالات من تلك الفئة لكلٍ منها مواصفات تميزها عن غيرها، حيث بدأت تلك السلسلة بالجهاز الشهير ابل ايفون 12، ثم تبعها ايفون 12 برو، وايفون 12 برو ماكس، وايفون ميني، ونذكر لكم أسعارهم لدى جرير اون لاين في التالي بالتفصيل.

سعر هاتف ايفون ١٢ جرير بـ 3599 بدلًا من 799 ريال سعودي للنسخة 64.

بـ 3599 بدلًا من 799 ريال سعودي للنسخة 64. سعر هاتف جرير ايفون 12 برو max يبدأ من 5199 ريال سعودي للنسخة 128، حتى 6699 ريال سعودي للنسخة 512.

يبدأ من 5199 ريال سعودي للنسخة 128، حتى 6699 ريال سعودي للنسخة 512. سعر هاتف ايفون ١٢ برو جرير يبدأ من 4699 ريال سعودي للنسخة 128، حتى 6199 ريال سعودي للنسخة 512.

وأهم ما يميز جوالات ايفون 12 وتعد ميزة سائدة في جوالات الأيفون بصفة عامة، وهو إصدار الجوال بأكثر من فئة من سعة الذاكرة الداخلية، حيث أن جوالات أيفون من المعروف عنها عدم إستقبال شريحة خارجية للذاكرة، وبهذا يقوم المستهلك بإختيار الإصدار الذي يتناسب مع إحتياجاته، كما أن السعر يختلف وفقًا لسعة ذاكرة الجوال الداخلية.

جوال ابل ايفون 12 برو النسخة 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4699 ريال سعودي.

برو النسخة 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4699 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 برو النسخة 256 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي.

12 برو النسخة 256 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 برو ماكس النسخة 256 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5699 ريال سعودي.

النسخة 256 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5699 ريال سعودي. جوال ايفون 12 برو ماكس النسخة 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي.

هذا وقد بدأ فتح باب الحجز المسبق على جوال أيفون 12 الجديد اللون الليلكي، الذي يتميز بلونه البنفسجي ذو الطلة الجريئة والهادئة في الوقت ذاته، حيث بدأ تلقى موقع جرير الالكتروني طلبات الحجز المسبق بدايةً من يوم 25 أبريل والهاتف قد طرح منه إصدارين احدهما نسخة 64، والأخرى نسخة 128، وجميعهم يدعمون شبكة الجيل الخامس، وفي التالي أسعار كل نسخة منهم.

سعر جرير ايفون 12

جوال ايفون 12 ميني 5g الجيل الخامس باللون البنفسجي iphone 12 mini بسعة 64 جيجا بايت، متاح بسعر 3299 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 ميني 5g الجيل الخامس باللون البنفسجي iphone 12 mini بسعة 128 جيجا بايت، متاح بسعر 3549 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 5g الجيل الخامس باللون البنفسجي iphone 12 بسعة 128 جيجا بايت، متاح بسعر 4049 ريال سعودي.

ويتم الحجز بدايةً من 25 أبريل حتى 29 أبريل 2021، على أن يبدأ تسليم الجوال للعملاء في الفترة ما بين 30 أبريل و 9 مايو 2021، كما يتم توصيل الجوال بحد أقصى يوم 16 مايو 2021، وتتيح جرير إمكانية إلغاء طلب الحجز وإسترداد المبلغ المدفوع عند تأخير توصيل الجوال عن اليوم المعلن عنه، وهذا في حالة إذا ما كان التأخير من قِبل الشركة الموردة.

عروض مكتبة جرير

قدمت jarir تخفيضات الجوالات على أجهزة ايفون 11 جرير ذات المواصفات الحصرية، والتي يوجد منها عدة إصدارت تتناسب مع استخدامات كل فرد، ومتاح منها حاليًا إصدارين 64 و 128 جيجابايت، ونترككم في التالي مع الأسعار:

سعر هاتف جرير ايفون 11 يبدأ من 2999 ريال سعودي للنسخة 64 ، حتى 3299 ريال سعودي للنسخة 128.

jarir bookstore

نأتي الآن لفئة إصدارات ايفون se جرير ، والمتاح منها ثلاث إصدارات 64، و 128، و 256 جيجابايت، ونعرض لكم في التالي كافة أسعارها في جرير السعودية:

سعر هاتف ايفون اس اي جرير يبدأ من 1899 ريال سعودي للنسخة 64 ، حتى 2499 بدلًا من 2629 ريال سعودي للنسخة 256.

جرير

نأتي الآن دور أسعار هواتف ايفون اكس ار iphone xr ، والتي أحدثت ضجة كبيرة عند طرحها، لما كانت تحمله من تقنيات فريدة في هذا الوقت، وبالرغم من كونها سلسلة قديمة للأيفون إلا أنه مازال يقدم على شرائه الكثير من العملاء، بسبب جمعه للسعر المناسب وتقنية أبل المميزة، ولذا ما زال يوجد منها الكثير من الإصدرات في متاجر بيع الجوالات، وفيما يلي كل أسعار سعر آيفون xr في جرير وفقًا لآخر تحديث على الموقع.

جرير ايفون xr يبدأ من 2349 للنسخة 64 وحتى 2599 ريال سعودي للنسخة 128.

وكما لاحظتم في الصورة السابقة هناك عدة اصدارات من هاتف ايفون اكس ار، حيث يوجد ثلاث اصدارات متاحة حاليا على موقع جرير ، وهي النسخ 64 ، و 128، و 256 جيجا بايت، هذا بالإضافة اللي إصدار مميز للجوال باللون الأصفر الشبابي المبهج، وأيضا يتوافر منه اللون الأزرق الهادئ، مع اللونين الأبيض والأسود المفضلين لدى فئة كبيرة من محبي الأيفون.

قدمنا اليوم اسعار جوالات جرير من هواتف iphone 12 بكل فئاتها، وكذلك iphone 11 ، وايفون اس اي، وتابعونا ليصلكم كل ما هو جديد من عروض الجوالات في السعودية الحصرية لدينا.

حيث تعرض مكتبات جرير يوميا تخفيضات جديدة في المملكة على مختلف أنواع الجوالات، هذا بالإضافة إلى ما لديها من خصومات الإلكترونيات والأجهز المنزلية، مع ما تقدمه من خصومات كتب جرير والأدوات المدرسية والمكتبية، وهذا نقدمه لكم حصريًا على موقعنا ضمن خصومات السعودية التي نأتي لكم بها من كل المتاجر الكبرى.