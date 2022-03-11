شوف عروض جرير للجوالات والتابلت واللابتوب والشاشات jarir من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والتابلت واللابتوب والشاشات متاحة من شركة جرير للتسويق jarir من أشهر الماركات بفروع مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore بخصومات لفترة محدودة، والتي نعرض لكم منها اليوم أقوى الأجهزة الذكية التي عليها إقبال كبير من قبل العملاء في السعودية.

عروض جرير للجوالات والتابلت واللابتوب والشاشات jarir من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

تتنافس متاجر السعودية في كل مواسم التخفيضات على جذب أكبر عدد من العملاء، ولهذا يعرض لكم موقع جرير أرخص أسعار الجوالات والتابلت واللابتوب والشاشات بخصومات تصل إلى 45%، وهذا يضم أقوى الماركات الشهيرة في المجال بأسعار مخفضة حتى 45% لفترة محدودة.

عروض جرير

نعرض لكم في التالي أسعار جوالات جرير ايفون 13 iphone 13 مع أجهزة سامسونج جالكسي اس 22 samsung galaxy 22 الذي أوشكت الشركة على طرحه، ويقدم لكم الموقع إمكانية الحجز المسبق للجوالات مع خصومات كبرى وهدايا قيمة، وتجدون في التالي الأسعار مفصلة على كل الإصدارات.

Jarirbookstore

خصم جرير ل على جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro 5g الجيل الخامس، بسعة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، متاح باللون الأزرق سيرا بسعر 5199 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g الجيل الخامس، بسعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، متاح باللون البنفسجي بسعر 3099 ريال سعودي بدل من 3299 ريال سعودي، بخصم قدره 6% وتوفير مبلغ 200 ريال سعودي.

موقع جرير

تخفيض كبير على كل جوالات ابل ايفون 12 5 جي iphone 12 5g الداعم لتشغيل كل شبكات اتصال الجيل الخامس، والجوال يأتي بسعة ذاكرة داخلية للتخزين بمساحة 128 جيجا بايت، متاح في كل الفروع باللون البنفسجي بسعر مخفض جد3349 ريال سعودي بدل من 3549 ريال سعودي، بخصم قدره 5% مع توفير مبلغ 200 ريال سعودي.

جرير

مناح في مكتبة جرير إمكانية تبديل الأجهزة الذكية القديمة بأخرى حديثة مع دفع الفرق، كما تتيح لكم كل معروضاتها بخدمة تقسيط جرير المتاحة على موقعها، ونقدم فيما يلي أسعار أجهزة جرير ايباد والتابلت واللابتوب المتاحة حاليًا بخصومات 29% على أجهزة هواوي huawei وابل و مايكروسوفت microsoft بأعلى التقنيات.

jarir

لابتوب اسوس روج ستريكس جي 15 كمبيوتر ألعاب محمول بشاشة مقاس 15.6 بوصة ايه ام دي رايزن 7، بسعر 4599 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو ايديا باد lenovo idea pad انتل كور اي 3 الجيل العاشر، كمبيوتر ألعاب محمول يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة، بسعر1699 ريال سعودي بدل من 1899 ريال سعودي، بخصم 10% وتوفير مبلغ 200 ريال سعودي.

مكتبات جرير

تضم عروض مكتبة جرير أسعار خاصة على أجهزة العرض والشاشات بخصم يصل إلى 45% على أجهزة سكاي وورث وبينكو وال جي وهاير و اتش بي ذات التقنيات الحديثة، حيث يوجد لديها شاشات ذات جودة عالية، والتي تحصلون عليها بأفضل سعر يمكن دفعه على دفعات اقساط جرير الشهرية.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

عرض حصري على التليفزيونات الجديدة من شاشات سكاي وورث، وهي متاحة بمقاس 55 بوصة دقة 4 كيه الترا اتش دي ال اي دي، التلفزيون يعمل بنظام أندرويد الحديث، تجدون منه اللون الفضي في المتاجر متاح بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي بخصم 24% وبتوفير مبلغ 600 ريال سعودي.

تقدم مكتبة جرير يوميًا أقوى الخصومات المتاحة على موقعها الإلكتروني الخاص بمعروضات السعودية، وهذا يشمل كل الأجهزة الذكية من الجوالات والتابلت واللابتوب والشاشات، كما تحرص جرير على تقديم العديد من الخدمات التي يمكن للعملاء الإستفادة منها بكل الفروع، وتابعونا للإطلاع على كل التخفيضات التي تقدمها متاجر السعودية على مختلف المعروضات.