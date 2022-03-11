نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir تخفيضات يوم التأسيس من مكتبات جرير jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir تم طرحها من شركة جرير للتسويق بتخفيضات يوم التأسيس الذي تحتفل به مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في كل الفروع، حيث يوجد ضمن الخصومت كل المنتجات الإلكترونية الأساسية بكل أنواعها، والتي يوجد من بينها أجهة أساسية لا يمكن الإستغناء عنها.

عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir تخفيضات يوم التأسيس من مكتبات جرير jarirbookstore

تجدون معنا اليوم خصومات كبرى من مكتبة جرير jarir bookstore تنافس كل متاجر السعودية الأشهر في المملكة، والتي تشمل جوالات، وشاشات، وأجهزة لابتوب حديثة، واتي تم طرحها في المملكة العربية السعودية حتى يوم 1 مارس 2022، فبادروا بالشراء قبل أن تنفذ الكمية في المخازن.

عروض جرير

نقدم لكم في التالي اسعار الجوالات من كبرى شركات التكنولوجيا الأشهر عالميًا، والتي يوجد بينها أجهزة جرير ايفون 13 iphone 13 الذي تم إصداره في عام 2021، وفور أن تم طرحه أحدث ضجة كبيرة في كل البلاد، هذا بجانب جوالات من سامسونج samsung وهواوي وشاومي.

jarirbookstore

جوال فيفو واي 15 اس vivo y15s بذاكرة 32 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت للرام، يأتي بشاشة بمقاس 6.51 بوصة، بسعر 519 ريال سعودي بدل من 579 ريال سعودي، مع خصم 60 ريال سعودي، ويمكن التقسيط بمبلغ 25 شهريًا.

جوال شاومي ريدمي 9 ايه xiaomi redmi 9a بذاكرة 32 جيجا بايت مع 2 جيجا بايت للرام، يأتي بشاشة بمقاس 6.53 بوصة، بسعر 369 ريال سعودي بدل من 419 ريال سعودي، مع خصم 50 ريال سعودي، ويمكن التقسيط بمبلغ 18 شهريًا.

موقع جرير اون لاين

جوال هواوي واي 5 ايه huawei y5a بذاكرة 32 جيجا بايت مع 2 جيجا بايت للرام، يأتي بشاشة بمقاس 5.45 بوصة ال سي دي، مع معالج ثماني النواة، والجوال يضم بطارية بسعة 3020 مللي امبير، بسعر 369 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي، مع خصم 30 ريال سعودي، ويمكن التقسيط بمبلغ 18 ريال سعودي شهريًا.

خصم خاص لفترة محدودة على جوال تي سي ال 10 بلس tcl 10 plus بذاكرة 256 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت للرام، يأتي بشاشة بمقاس 6.47 بوصة اموليد، مع معالج ثماني النواة، والجوال يضم بطارية بسعة 4500 مللي امبير، بسعر 699 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي، مع خصم 100 ريال سعودي، ويمكن التقسيط بمبلغ 33 ريال سعودي شهريًا.

جرير

تقدم عروض مكتبة جرير أسعار خاصة لأجهزة اللابتوب الحديثة من هواوي huawei وايسر واسوس واتش بي، والتي تضم تقنيات مثالية للإستخدام اليومي في الحياة العملية، سواء في العمل أو الدراسة، حيث أصبحت الأعمال تعتمد بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر، هذا بالإضافة إلى ضرورة إمتلاك كل طالب في الجامعة لجهاز لابتوب أو تابلت يساعده في الدراسة اون لاين أو في حفظ وجلب الملفات والأبحاث الهامة في مجال دراسته.

jarir

لاب توب ايسر سبين 1 بشاشة ال اي دي مقاس 14 بوصة فول اتش دي، يحتوي على ذاكرة للرام مساحتها 4 جيجا بايت، ويأتي مع قرص صلب بسعة 256 جيجا بايت اس اس دي، وندوز 10 قابل للتحديث المجاني، يعمل بمعالج انتل سليرون بسرعة 1.1 جيجا هرتز، متاح بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1699 ريال سعودي، مع خصم 200 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 70 ريال سعودي على 36 شهر.

لاب توب msi gf63 thin 10uc، بشاشة ال اي دي مقاس 15.6 بوصة فول اتش دي، يحتوي على ذاكرة للرام مساحتها 16 جيجا بايت، ويأتي مع قرص صلب بسعة 1 تيرا بايت اس اس دي، مع وندوز 10 قابل للتحديث، يعمل بمعالج انتل كور اي 7 بسرعة 2.6 جيجا هرتز، متاح بسعر 4499 ريال سعودي بدل من 4999 ريال سعودي، مع خصم 500 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 209 ريال سعودي على 36 شهر.

موقع جرير

لاب توب اسوس فيفو بوك فليب 14 Asus vivobook flip 14 ، بشاشة ال اي دي مقاس 14 بوصة فول اتش دي، يحتوي على ذاكرة للرام مساحتها 8 جيجا بايت، ويأتي مع قرص صلب بسعة 512 جيجا بايت اس اس دي، مع وندوز 10 قابل للتحديث المجاني، يعمل بمعالج رايزن 5 بسرعة 2.1 جيجا هرتز، متاح بسعر 2899 ريال سعودي بدل من 3199 ريال سعودي، مع خصم 300 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 135 ريال سعودي على 36 شهر.

مكتبات جرير

تشمل التخفيضات التالية أسعار الشاشات الذكية التي يمكن شرائها بخدمة تقسيط جرير المتاحة بكل الفروع، حيث يوجد على موقع جرير كل المقاسات التي تناسب كل الأماكن، اتختاروا ما يلزمكم منها، كما تجدون وصف دقيق لمميزات الشاشات من حيث الجودة، والماركة، ونظام التشغيل، والمنافذ.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

تليفزيون ذكي شاومي مي بي 1 مقاس 50 بوصة، 4 كيه الترا اتش دي، ال اي دي، بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 2549 ريال سعودي، بخصم 850 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 79 ريال سعودي.

تليفزيون ذكي سكاي وورث مقاس 50 بوصة، 4 كيه الترا اتش دي، ال اي دي، بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، بخصم 900 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 74 ريال سعودي.

تخفيضات جرير

تليفزيون ذكي هاير مقاس 50 بوصة، 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي، يعمل بنظام اندرويد 9، والشاشة مزودة بعدد 3 اتش دي ام اي، وهي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وتأتي مع ريموت بحث بالصوت،، بسعر 1749 ريال سعودي بدل من 2699 ريال سعودي، بخصم 950 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 81 ريال سعودي.

تخفيضات جرير تضم العديدم من الجوالات واللاب توب، والشاشات، ومختلف الأجهزة الذكية، والتي جائت ضمن خصومات يوم التأسيس، الذي من المناسبات الهامة في متاجر المملكة العربية السعودية، والذي قدمنا لكم منها معروضات مختارة يزداد الطلب عليها يومًا بعد يوم.