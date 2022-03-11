نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان السريعة في المقال التالي
تجهيزات رمضان السريعة من أهم الأشياء التي تهم الكثير من السيدات. حيث يحتاج هذا الشهر إلى الكثير من التجهيزات، من ناحية الماكولات والوجبات في رمضان، إلى جانب تنظيم البيت وجعله يأخذ الطابع الروحاني الجميل. وعلى هذا نقوم في خلال السطور القادمة بالتعرف على أكثر التجهيزات التي تهم الكثير وكيفية اختصار الوقت أكبر قدر ممكن.
تجهيزات رمضان السريعة للمنزل
المنزل في رمضان يكون هو العامل الأول الذي يدخل الإنسان في جو العبادة والخشوع. ولكن لا ننسي على الجانب الآخر القليل من البهجة والسعادة والترفيه في هذا الشهر. لذلك يمكن لكل سيدة أن تقوم بالتحضيرات التالية للمنزل:
- يمكن شراء مفارش رمضان، حتى يتم فرشها على الأنتريه والسفرة والكراسي، حيث تأخذ الطابع الرمضاني.
- إلى جانب تزيين بعض أكواب المياه والعصير والمشروبات الرمضانية بملصقات الهلال ونقشة الخيامية.
- كما يمكن أن يتم وضع بعض فروع الزينة الخاصة برمضان في المنزل، حيث تعطي جو من البهجة والسعادة.
- والجدير بالذكر، أن يمكن أن يتم تزيين المطبخ وغرفة السفرة بمفروشات وزينة رمضان.
تحضيرات رمضان للوجبات
هناك الكثير من تجهيزات رمضان السريعة للوجبات، حيث تقوم السيدات بعمل بتحضير الخضروات واللحوم. إلى تحضير قائمة للوجبات في رمضان، حيث توفر الكثير من الوقت في التفكير والتحضير. حيث يكون من بينها على سبيل المثال:
- يمكن أن يتم سلق ورق العنب، ثم يتم حفظة في برطمان بمايه السلق والليمون.
- كما يمكن أن يتم سلق الكرنب، ثم تقطيعه ووضعه في أطباق ويتم حفظه في الفريزر.
- ومن جانب آخر، يمكن أن يتم تجهيز مشكل خضروات سوتيه أو شوربة، ويتم وضعها في أكياس ثلاجة في الديب فريزر.
- إلى جانب عمل تتبيلة للشاورما، أو تتبيلة لحم بالبصل والسماق، أو تتبيلة ريش مشوية. حيث يتم تتبيل قطع اللحم ووضعها في الفريزر.
- ومن جانب آخر، يمكن عمل تتبيلات للدجاج، مثل الشاورما، والدجاج المشوي، أو دجاج بالخضروات.
- كما يمكن أن يتم تتبيل قطع الدجاج بالملح والفلفل والليمون، وهي تعتبر تتبيلة ثابتة يمكن إضافة أي شيء عليها.
- كما يتم تحضير الكبدة، حيث يتم تقطيعها وهي طازجة على حسب الطريقة التي يتم طهيها بها، ثم تحفظ في الفريزر.
- والجدير بالذكر، أن اللحوم والدجاج والسمك يجمد لمرة واحدة فقط.
تحضيرات رمضان للعبادة
من تجهيزات رمضان السريعة، هي تقسيم الوقت، حتى يمكن أن يكون الجزء الاكبر لأوقات العبادة، على سبيل المثال:
- يمكن أن يتم قراءة ⅕ جزء من القرآن بعد كل صلاة.
- كما يتم تحضير ركن خاص بالصلاة، ويكون بعيد عن أي مصدر للضوضاء.
- حيث يتم تجهيز سجادة صلاة نظيفة.
- إلى جانب مصحف كبير حتى تكون القراءة سهلة و تساعد على التركيز.
- مع وجود سبحة في المكان، للتسبيح بعد الصلاة.
- وبالنسبة للسيدات يتم تحضير إسدال الصلاة في نفس مكان الصلاة، حتى لا يضيع بين الملابس الأخرى.
- كما يمكن أن يتم وضع راديو صغير في هذا المكان، حيث يتم تشغيل إذاعة القرآن الكريم طوال الوقت.
- يفصل أن يكون هناك كتاب تفسير، حتى يتم قراءة جزء من التفسير في الأوقات المتاحة بين الصلوات الخمس.
- أما بالنسبة للعبادات الأخرى مثل التصدق أو عمل وجبات للفقراء، فهي تكون على حسب الإمكانيات المتاحة من حيث الوقت والماديات.
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