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يعد الخشب من المواد التي تدخل في جميع أثاث المنزل من كراسي وسرير وكنب ودولاب ومكاتب ومطبخ فنجد أن الخشب متواجد في جميع أثاث منزلنا ولكن تلميعه والمحافظة عليه جديد خاصة في كل عيد أو مناسبة يعد من الطرق الصعبة حيث إنه سريع الامتلاء بالأتربة والشوائب التي تضايق ربات المنازل ولكن سوف نعرض في هذا المقال طرق سهلة وبسيطة لتلميع الخشب وبطريقة موفرة بدون الحاجه إلى ملمعات غالية الثمن وبدون لحاق الضرر بالخشب أو تآكله. طرق تلميع الخشب بطرق سهلة في المنزل :- الخلطة الأولى : نقوم بغلي الشاي العادي بدون إضافة السكر ويتم تصفيته من التفل، يتم وضعه في بخاخة ويتم تلميع الخشب ومسحه بواسطة الفوطة وستلاحظين أن الخشب يلمع من تلك المكون فقط. الخلطة الثانية :- نضع نصف كوب من الزيتون، نضيف إليه نصف كوب من الخل، يتم وضعهم في البخاخة ورج المحتويين جيداً وتلميع الخشب به ومع مرور الوقت وستلاحظين نتيجة فعالة، علاوة على أنه يعمل على تنظيف الخشب وتلميعه إلا أنه يقوم أيضاً بتغذية الخشب وحمايته من التآكل. الطريقة الثالثة : حيث أنه أول خطوة يتم وضع نصف كوب من الخل، ونضيف عليه نصف كوب من الماء، نص كوب من زيت الزيتون. طريقة تجهيز الوصفة في البداية يتم خلط تلك المكونات جيداً ويتم وضعهم في البخاخة ويتم رجهم جيداً.

كما أنه يستخدم ذلك الخليط في تلميع خشب المنزل وخشب المطبخ أيضاً بدون أي ضرر.

وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال طرق سهلة وممكنة ويمكن توافرها في كل منزل لتلميع وتنظيف الخشب وإعادته جديد كما كان.

كما أنه يمكن استخدام تلك الطرق مرة كل شهر بنتائج مرضية ومبهرة. عمر شويل - جدة تلميع الخشب والموبليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بطريقة سحرية وب 10 جنية بس - ثقفني

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