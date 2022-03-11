احذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة تؤدي للتسمم تعرف علي أسرار التجار للتخزين من السنة للسنة

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تقوم ربة المنزل بتخزين البطاطس وهي تعتبر من الأمور المهمة بالنسبة لها، لأن في بعض الأوقات يرتفع أسعار البطاطس لذلك تتجه لعملية التخزين، لذلك يوجد طريقة مخصصة لعملية التخزين لأن إذا تم تخزينها بشكل خاطيء يسبب في أضرار بالغة تؤدي إلى مشاكل خطيرة تؤدي إلى الوفاة بسبب حدوث عملية التسمم، لذلك نوضح لكم في هذه المقالة تخزين البطاطس بطريقة صحيحة.
الأخطاء الناتجة من تخزين البطاطس
ينتج أضرار خطيرة من تخزين البطاطس التي تعرض حياتنا للخطر أو التدمير، لذلك نوضح لكم مجموعة من الخطوات حتى نتجنب حدوث هذه المخاطر وهي كالتالي:
- عند تخزين البطاطس لابد من عدم تواجدها بجانب الفاكهة خاصة الأفوكادو لأنه يفرز مادة سامة على البطاطس وهذا يؤدي إلى حدوث الوفاة.
- كما ينصح عدم تخزين البطاطس في الأماكن الرطبة حتى لا يسبب لها حدوث التعفن أو الإفساد.
- كذلك يجب وضع البطاطس في الأماكن الواسعة لعدم تواجد رطوبة بها وبعيدا عن الفواكه حتى لا يسبب لها أي آثار جانبية، لذلك يتم وضعها بشكل معتدل.
التعرف على طرق تخزين البطاطس
- الطريقة الأولى: نقوم بتخزين البطاطس من خلال القيام بإحضار عدد جيد من البطاطس، ثم يتم غسلها بشكل فعال من خلال استخدام فرشاة الغسيل حتى نتخلص من كافة الأشياء التي تتراكم عليها، ثم نقوم بتنشيفيها حتى نتأكد من عدم وجود أي نقطة ماء، ثم نقوم بوضعها في غرفة ظلمة لا يوجد بها أي ضوء، درجة حرارة لا تتعدى ثمانية درجات.
- الطريقة الثانية: نقوم بإحضار كميات كبيرة من البطاطس ثم نقوم بتنشيفيها بشكل جيد، ثم نتمكن من تقشيرها وتقطيعها أصابع، ثم نقوم بوضعها في وعاء يحتوي على ماء ساخن لمدة خمس دقائق، ثم يتم إخراجها وتصفيتها بشكل فعال ثم نقوم بتخزينها في أكياس بلاستيك، ثم يتم وضعها في الفريزر ويتم تركها لمدة عام دون أن يحدث لها أي آثار جانبية.
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