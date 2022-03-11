مكون كلنا بنرميه هيرجع البراد الاستانلس والحلل المحروقة جديده من تأني بكل سهوله وبدون دعك

تعاني كثير من السيدات من الأواني والحلل المحروقة ومن صعوبة تنظيفها، وتلجأ إلى شراء منظفات بأسعار غالية حتى تنظف الحلل والأواني المحروقة والمليئة بدهون ثقيلة يصعب التخلص منها وإزالتها، ولكن يوجد أشياء بسيطة في منزلك يمكن أن تخلصك من الدهون الثقيلة والحروق التي تلتصق بالأواني الألومنيوم والأستانلس ودون أي تكاليف، وسوف نوضح لكي هذه الوصفة السحرية بمكونات بسيطة جدا في كل منزل.

خلطة تنظيف الأواني

يعتبر إزالة الدهون من الحلل والأواني أمر مرهق لربات المنزل والسيدات، الآن سوف نعرفكم على وصفة سهلة وبسيطة وبمكونات توجد في كل المنازل ودون أي تكلفة وسوف نوضح ذلك في النقاط التالية:

تفاحة غير صالحة للأكل تكون قد تعفنت.

عدد ٢ لليمونه غير صالحة للاستخدام في الطعام.

ثلاثة ملاعق من ملح الليمون.

ملعقتان من كربونات الصوديوم.

ملعقة من الخل الأبيض.

لتر من الماء.

طريقة تحضير خلطة تنظيف الأواني

وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير وصفتنا الفعالة والتي تعتبر غير مكلفة إطلاقا، سوف نوضح لكم طريقة تحضير هذه الوصفة واستخدام في تنظيف الحلل والأواني: