ثروة في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له استخدامات رهيبة !!

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إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل لهذا السبب الخفي

كثير من السيدات تقوم بإلقاء الزيت المقلي المستخدم دون أن تدرك أهميته، ولكن بعد معرفة أهمية الزيت المقلي المستخدم لن تقوم ربة المنزل بالقاءه في القمامة، بل ستعمل على اعادة استخدامة حيث يستخدم في صناعة صابون الاوانى المنزلية بأقل وابسط المقادير التى سنعرض عليكم فيما يلي، تقوم بعض ربات المنزل بإعادة استخدام الزيت المستعمل لصناعة صابون الاواني، وكما تقوم بعض الشركات بالبحث عن الزيت القلي المستعمل وإعادة تدويره بأقل التكاليف. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل لهذا السبب الخفي يتم تجهيز لتر من الزيت المستعمل وتصفيته جيدا من الشوائب.

لا بد من توفر 200 جرام من هيدروكسيد الصوديوم(البوتاس )

تجهيز 400 مل من الماء الدافئ.

تجهيز فنجان صغير من داوني أو معطر الملابس. طريقة اعادة استخدام زيت القلي المستعمل الحرص على ارتداء قناع وبعد ذلك القيام بوضع الصودا في المياه، والتقليب بملعقة خشبية وسينتج المزيج روائح غريبة.

التأكد من دمج الخليط جيدا وبعد ذلك نقوم زيت القلي وفنجان المعطر والتأكد من دمجهم جيدا .

التقليب الجيد لمدة ربع ساعة، والتأكد من دمج الخليط جيدا معا .

ترك الخليط حتى يبرد وتفريغ الخليط في زجاجات واستخدامه بعد ذلك في غسل الأوانى.

هكذا قم بتوفير شراء صابون لغسيل اوانى الطهى وقم بإعادة استخدام الزيت المستخدم سابقا . إعادة استخدام زيت القلي المستخدم سابقا يعتبر زيت الطعام المستعمل كنز في المنزل، لذا تقوم بعض السيدات بإعادة استخدامه من جديد والحفاظ على بيئة نظيفة

وكما تقوم بعض الشركات بشراء زيت القلي المستعمل وإعادة تدويره من جديد .

إضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم أى البوتاس إلى الزيت المقلي التى موجودة بكثرة في محلات المنظفات أو محلات البقالة.

توفير الأموال وتوفير تكلفة الصابون المستخدم في غسيل اوانى الطهى بصناعة الصابون بالمنزل بأقل التكاليف ولكن مع أخذ الاحتياطات اللازمة في صناعة الصابون بالزيت المستعمل بالمنزل.

يعتبر زيت القلي المستخدم كنز ثمين في المنزل ولكن يتم إهمال قيمته في بعض الدول، فهو ثروة كبيرة يجب استغلالها ولا بد أن يكون الزيت منخفض اللزوجة ويدخل في العديد من الصناعات والمواد الكيميائية، يستعمل الزيت شديد اللزوجة في الأعمال الثقيلة بينما يستخدم الزيت خفيف اللزوجة في تزييت أو تشحيم المحركات وغيرها عمر شويل - جدة ثروة في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له استخدامات رهيبة !! - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثروة في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له استخدامات رهيبة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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