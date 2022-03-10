نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء على الزواحف والبرص والعناكب من المنزل بطريقة نهائية فعالة ومجربة بدون أي مجهود أو لمس في المقال التالي
وجود البرص أو الحشرات الضارة من الأمور المخيفة عند كثير من الناس علاوة على وجود هذه الآفات مضر جداً على حياة الإنسان التي يحاول بقدر الإمكان التخلص منها فإنها تعمل على تسبب الزعر عند بعض الناس حيث إنها تكثر في فصل الصيف فليس وجود البرص والعناكب قاصر على البيوت المهجورة فقط بل إنه موجود في كثير من البيوت وسوف نتناول في هذا المقال طرق التخلص من البرص والعناكب بطريقة سهلة وبسيطة وكيفية الحفاظ على عدم دخولهم إلى أماكن المعيشة.
طرق التخلص من البرص والعناكب
●استخدام الشيح بكل بساطة يساعد في التخلص من الآفات الضارة.
●نحضر طبقة من التُل أو الشاش نأخذ جزء صغير من الشاش أو التُل.
●نضع ملعقتين كبار من الشيح أو التُل.
●نجهز حوالي 5أو 6ونضعهم في كل ركن من المنزل.
وبهذه الطريقة نمنع دخول البرص أو الوزغ وكذلك العناكب والحشرات الأخرى تماماً إلى المنزل، حيث يصدر الشيح رائحة سيئة جداً لا يستطيع البرص تحمل تلك الرائحة ويفر تماماً بعيد عن تلك الأماكن.
أضرار وجود البرص في البيوت
- توصل الباحثون إلى وجود بكتيريا تعيش في أمعاء البرص أو الوزغ تمثل خطراً على حياة الإنسان والحيوان.
- توصل العلماء على أن هذه البكتيريا يصعب التخلص منها بسهولة ويصل الأمر أحياناً إلى التسمم.
- تسبب هذه البكتيريا صعوبة التنفس والغثيان وربما يصل الأمر إلى فقدان الوعي.
- كما تقول الباحثة سونيا المتخصصة في أمراض الحيوانات البرية أننا لا زلنا نجهل لماذا هذه البكتريا التي يحملها البرص أو الوزغ صعبة إلى هذه الدرجة حيث وجود أن هذه البكتريا تقاوم الكثير من المضادات الحيوية عكس الكثير من أنواع البكتيريا الأخرى.
- وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال طرق التخلص من البرص أو الوزغ بكل سهولة وأضراره التي لا يجب التغافل عنها وتوخي الحذر منها.
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