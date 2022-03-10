هذه الخريطة القديمة للوجه ستخبرك ما هو المرض الذي تعاني منه وكيفية علاجه

تعتبر البشرة هي من أول العلامات التي يظهر عليها المرض، فهي تتأثر سريعًا إذا حدث أي خلل في الجسم أو تعرض الجسم لأي مرض، فالبشرة حساسة ورقيقة جدًا، وتبدأ ظهور علامات مختلفة عليها على حسب المرض، وقيل إن هناك صلة بين كل جزء في البشرة بكل جزء في الجسم، فنقدم لك عزيزي القارئ كيفية قراءة خريطة وجهك والتعرف على المرض الذي ربما تعاني منه.

كيفية قراءة خريطة الوجه

معروف أنه الوجه منقسم إلى أجزاء، وهي:

الجبهة أو مقدمة الرأس.

الحاجب.

العين.

الأنف.

الفم.

الخدود.

ويعتبر الجبين والحاجب والأنف هم الأكثر تأثر بالأمراض وكل منهما يكشف عن مرض معين.

قراءة خريطة الوجه

الأنف: أي تغيير في لون الأنف أو حدوث جفاف عند منطقة الأنف، فهذا يدل على وجود مشكلة في القلب وربما يكون هناك ضعف في الدورة الدموية أو ارتفاع في مستوى ضغط الدم، أو ربما هناك حموضة في المعدة.

الحاجب: يعبر الحاجب عن وجود مشكلة في الكلى أو هناك ضعف في الدورة الدموية وظهور مشكلة ما في القلب، ويكون السبب أحيانًا هو الإكثار من شرب القهوة والكافيين وشرب كميات قليلة من الماء.

الجبهة: ظهور الجبهة جافة وشاحبة دليل على إصابة في الجهاز الهضمي، أو التعرض لقرحة في المعدة بسبب الإكثار من شرب المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والنشويات، أو يكون السبب هو الإرهاق والتعب وعدم شرب الماء بكميات كافية اثنين لتر يوميًا.

الخدود: عندما يصبح لون الخد اصفر أو شاحب قد يكون علامة على الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، أو عمل رجيم قاسي للجسم وفقد فيه السوائل والعديد من العناصر والفيتامينات المهمة وتناول كميات قليلة جدًا من الأطعمة المفيدة والصحية.

وفي كلتا الحالات يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور عند ملاحظة أي تغيير في شكل الوجه للاطمئنان على صحتنا وتلقي العلاج اللازم في أسرع وقت.