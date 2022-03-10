شوف أقوى عروض لولو هايبر الرمضانية على مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات ليس لها مثيل LULU

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أقوى عروض لولو هايبر الرمضانية على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة

تقدم لولو أهم وأكبر العروض الحصرية والمميزة على باقة من الهواتف ماركة سامسونج والأجهزة الإلكترونية بتخفيضات عملاقة تحت شعار مارس التوفير. كما تقدم هدايا مميزة على الهواتف.

خصم 500 ريال على هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3، يتميز بأنه قابل للطي، ومصنف بأنه من الجيل الخامس. كما يتميز بسهولة حمله وعدم أخذ مساحة في الحقائب الخاصة بالسيدات. وأهم ما يميز هو ذاكرته الداخلية حيث سعتها 256 جيجا بايت، ورامات بسعة 8 جيجا بايت. كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وشاشة الهاتف مساحته 6.7 بوصة. بسعر 3499 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي.

احصل على أعلى خصم من لولو 1100 ريال على جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف إي، من الجيل الخامس. كما يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 8+12+12 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. كما يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10، وشاشة بحجم 8 بوصة، ورامات بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلي 128 جيجا بايت. بسعر 1899 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers على الأجهزة المنزلية

اشتري مجموعة من أدوات المطبخ من برستيج مكون من 5 حبة، بسعر 20 ريال بدلاً من 31 ريال سعودي.

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تخفيضات لولو هايبر الجبارة على الأجهزة الكهربائية