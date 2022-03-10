نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات جرير اليومية خصم من 20 وحتي 60% على اللاب توب والجوال حتى نهاية شهر مارس في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تقوم بتقديم ومنح أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة للغاية، حيث أن هذه المكتبة من المكاتب المتخصصة لبيع كل المنتجات والمستحضرات التي يطلبها ويطلبها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون بمناسبة انتهاء سنة ماضية وبدأ سنة حديثة ثانية وهي 2022، وكذلك فإن مكتبة جرير تعمل على تقديم تلك العروض والخصومات بالسعر الذي يناسب كل مواطن في السعودية.
خصومات مكتبة جرير على على جوالات أيفون وللاب توب تصل إلى 40%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، كما أن تلك المكتبة قد وفرت كل احتياجات ومطالب كل العملاء المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير قد وفرت أيضًا جميع الألعاب التي يحتاج لها ويطلبها كل مقيم بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على هاتف من النوع آبل آيفون 12 برو حجم 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق المحيطي يكون بسعر 4999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 12 برو ماكس من الجيل الخامس باللون الذهبي حجم 128 جيجا بايت 5 جي رام يكون بسعر 4599 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 12 ميني حجم 256 جيجا بايت باللون الأبيض 5 جي رام يكون بسعر 3549 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اتريوم كانفاس مع الملحقات الخاصة بها باللون الأزرق تكون بسعر 139 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع فانس ريلم التي تخص جهاز حجمه 15 بوصة باللون الأخضر سعرها يكون 179 ريال سعودي.
- الكلمات الخشبية الطبيعية الغير مصنوعة تكون بسعر 17 ريال سعودي.
- الشكل الخشبي للفرشاة الغير ملونة 10.50 بوصة 4.13 سم تكون بسعر 11 ريال سعودي.
- مغلف الأورق من ماتيل باربي بالجيب الواحد يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- مغلف الأورق من النوع هيلو كيتي يكون سعره 6.57 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تنزيلات جرير اليومية خصم من 20 وحتي 60% على اللاب توب والجوال حتى نهاية شهر مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.