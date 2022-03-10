شوف عروض هايبر بنده اليوم على مقاضي رمضان

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في هذا الأسبوع يقوم هايبر بنده بتقديم أقوى العروض والخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث قام بنده بتوفير جميع المنتجات التي سوف تحتاجها للاستعداد لشهر رمضان المبارك، ويمكنك الحصول على جميع مستلزماتك بأسعار تنافسية حيث قام هايبر بنده بتقديم عروض على شتى أنواع الخضروات، الأرز، وزيت الطعام، وزيت الزيتون، الدجاج، ومنتجات الألبان من الزبادي واللبنة والجبنة، اللحوم، والمخبوزات، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفاز، وأواني الطبخ، والمعلبات،هواتف المحمول الذكية،منتجات العناية بالأطفال، والكثير من المنتجات الأخرى فقط قم بالتسوق من هايبر بنده للحصول أفضل الخصومات على أجود أنواع المنتجات. عروض هايبر بنده اليوم احصل على عرض ثلاث حبات من شعرية مهران وزن الحبة 200 جرام مقابل 5.95 ريال بدلا من 10.5 ريال.

اشتري حبتان من أناس شرائح قودي وزن 567 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.5 ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجانا من ورق عنب رنا وزن الحبة كيلو جرام مقابل 18.95 ريال بدلا من 37.9 ريال سعودي.

اشتري حبتين من مايونيز قودي سعة الحبة 946 مل مقابل 21.95 ريال بدلا من 39.9 ريال.

طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة وزن كيلو جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 31.95 ريال. احصل على مجموعة مكونة من 12 حبة من فانيلا بودرة فوستر كلاركس وزن الحبة 15 جرام بسعر 35.95 ريال بدلا من 53.75 ريال.

كاتشب طماطم وزن 5 كيلو جرام مقابل 17.95 ريال بدلا من 26.5 ريال.

خل أبيض رنا جالون بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.5 ريال. عروض بنده اشتري حبة وزن 600 جرام من ستربس دجاج فاخر رضوى وزن 600 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

كرتون من شراب سن توب بسعر 13.95 ريال بدلا من 17.95 ريال. شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي وزن 650 جرام، سعر الحبة 39.95 ريال بدلا من 79.95 ريال، احصل عليها بخصم أربعين ريال سعودي.

أكياس شاي أسود ليبتون عبوة تحتوي على 300 كيس سعر الحبة 29.95 ريال بدلا من 50.25 ريال.

احصل على حبتان هدية عند شراء حبتين من شوكولاتة مينيتشرز مارس/ سنيكرز/ باونتي/ تويكس وزن 150 جرام مقابل 29.95 ريال بدلا من 59.80 ريال.

قهوة ماي كاب 3 في 1 نسكافيه عبوة تحتوي على 30 كيس وزن 20 جرام بالإضافة إلى 10 أكياس مجانا. سعر العبوة داخل العرض 27.95 ريال بدلا من 44.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم على مقاضي رمضان - ثقفني

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