هنا الآن موقع شحن شدات ببجي 2022 pubg mobile للحصول على آلاف الشدات UC

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بيجي أحد الألعاب الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا والتي يمكن لعبها فردية أو جماعية ويمكن الاشتراك في فريق أثناء اللعب أو اختيار فريق والانضمام إليه ويلعب هذه اللعبة العرب والأجانب ويستطيع اللاعب شراء إمكانيات في هذه اللعبة من خلال ما يسمى شدات وتلك هي عملة لعبة بيجي وهي عبارة عن أموال وهمية داخل اللعبة والإمكانيات التي يشتريها اللاعب بتلك الشدات تستطيع منحه تسهيلات وتساعده في الترقى لمستويات أعلى .
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كيفية شحن شدات بيجى من موقع موثوق
يمكن استخدام بطاقة الائتمان لشحن شدات بيجي لتوفير إمكانيات أفضل لاعب في هذه اللعبة بإتباع هذه الخطوات:
- يجب البدء بالبحث عن موقع موثوق غير مزيف لشحن شدات بيجي واحد أهم تلك المواقع الموثوقة هو PUB Midas Buy .
القيام بتسجيل الدخول إلي الموقع السابق ذكره واختيار شحن شدات بيجى من القائمة الظاهرة أمامك.
- يقدم الموقع السابق العديد من الشدات المجانية ولكن يمكن شراء الشدات بكتابة عدد الشدات التي يريد اللاعب شرائها.
ستحتاج إلى كتابة الاسم والايميل والرقم السري لبطاقة الائتمان للدفع.
- يجب كتابة البلد التي تنتمي إليها.
- اختيار الطريقة المفضلة لدفع ثمن الشدات.
- الضغط على خيار شحن شدات بيجي والانتظار قليلا.
- الدخول بعد ذلك إلى موقع اللعبة والتأكد من تحويل الشدات إلى اللعبة لشراء تسهيلات باللعبة.
- الإمكانيات التي يجب توافرها لتحميل لعبة بيجي
- يجب توافر عدة إمكانيات لتحميل لعبة بيجي وهي
- جهاز اندرويد إصدار 5.0.1
- المساحة الفارغة داخل الجهاز 650 جيجا بايت.
- بالإضافة إلى أن 2 جيجا مقدار الذاكرة العشوائية.
- أما إذا كنت تريد تحميل بيجى على جهاز ايفون يجب أن يكون إصدار 9 أو اكثر.
1.55 هي المساحة الداخلية لجهاز الايفون.
- كما أنه من المعروف أن 2 جيجا بايت هي الرامات التي يجب توافرها.
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