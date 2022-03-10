نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و اللوحية حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و اللوحية حتى نهاية مارس، يتوفر آيسر أسبير 3 ايه 315-57 جي أنتل كور اي 5 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجابايت و4 جيجا باللون الأسود بسعر 2049 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 98 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 506 ريال ضمن عروض مارس اكسترا الكبرى.

عروض مارس اكسترا الكبرى

يتوفر آيسر أسبير 7 انتل كور اي 5 حجم الشاشة 15.6 بوصة سعة 512 جيجابايت و8 جيجا باللون الأسود بسعر 2999 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 23%، ضمن تخفيضات الأجهزة اللوحية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 506 ريال، كما يتوفر ضمن عروض مارس 2022 هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 5 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجا باللون الفضي بسعر 2399 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 167 ريال.

تخفيضات الأجهزة اللوحية اكسترا الكبرى

يتوفر آبل ماك بوك برو حجم الشاشة 13 بوصة سعة 8 جيجا بايت و 512 جيجا تاتش بار باللون الفضي بسعر 6399 ريال بدلاً من 7299 ريال خصم 12%، ضمن عروض مارس اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 306 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى اريستون غسالة صحون مدمج بالكامل 14 إعداداً للمكان بسعر 3289 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر جورنيا غساله الاطباق مدمج بالكامل 16 إعداداً للمكان 5 درجات بسعر 3199 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 42%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات مارس نصف الثمن اكسترا الكبرى دايو غسالة صحون 6 برامج 12/13 مكان تخزين باللون الأبيض بسعر 1749 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 84 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مارس

يتوفر ميديا غسالة صحون 12 مكان تخزين 7 برامج باللون الفضي بسعر 1329 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 26%، ضمن عروض مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 64 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ميديا غسالة صحون 12 خانة تخزين 7 برامج باللون الأبيض بسعر 1269 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 61 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

تخفيضات اكسترا مارس 2022

يتوفر توشيبا غسالة صحون 14 مساحة تخزينية عدد 6 برامج باللون الفضي بسعر 1749 ريال بدلاً من 2549 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 84 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات مارس 2022 بلاك أند ديكر مروحة عمودية 50 وات باللون الأسود بسعر 209 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الأجهزة الكهربائية بلاك أند ديكر مروحة طاولة 16 بوصة باللون الأسود بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر بلاك أند ديكر مروحة 12 إنش أبيض/رمادي بسعر 129 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات مارس 2022 بلاك أند ديكر مروحة طاولة 16 بوصة 60 وات باللون الأسود بسعر 199 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر فيليبس 2000 3 في 1 منقي هواء مع مروحة ودفاية بلون أسود معدني بسعر 1399 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.