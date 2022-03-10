شوف عروض ساكو saco على لوازم المنزل وخصومات كبيرة في عروض رمضان 2022

تصفح أجدد عروض ساكو saco السعودية على مستلزمات المنزل العصري، وخصومات تصل حتى 40% في عروض رمضان 2022 الجديدة، يعرض متجر ساكو فرص توفيرية مذهلة لعملاء التسوق من موقع ساكو أون لاين بجميع مناطق المملكة السعودية، بحيث تضم العروض كل ما يحتاجه المنزل السعودي من أدوات ومعدات ومفروشات، إلى جانب قطع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية متعددة المواصفات، وتهتم شركة ساكو للبيع بالتجزئة بالحلول العملية والقطع الذكية التي تخدم في أكثر من وظيفة بالمنزل، مما يوفر الوقت والجهد في مهام المنزل والوظائف المنزلية المعتادة، وخاصةً في فترات الصيام طوال شهر رمضان المبارك، وفيما يلي تفاصيل العروض والتخفيضات من أكبر متاجر السعودية في موسم التخفيضات السنوية.

عروض ساكو saco على لوازم المنزل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك للعام 1443 تبدأ الإستعدادات المنزلية لاستقبال الشهر الجميل بلمساتٍ من الدفء، فمن سمات الشهر المبارك هو إنتشار أجواء السكينة والسلام والتي تبعث على الإطمئنان، ولذلك يهتم ساكو السعودية بعرض أفضل المنتجات من مستلزمات المنزل العصري ولوازم وأدوات المطبخ التي تسهم في تسهيل المهام اليومية للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، ويعرض أجهزة الخلاط اليدوي السريعة، إلى جانب أجهزة قطاعة الخضروات، والمفرمة الكهربائية لإعداد أشهى وأسرع الوصفات الرمضانية.

خلاط يدوي من براون وملحقاته 1.5 لتر بسعر 329 بدلًا من 459 ريال.

خلاط يدوي مونليكس 0.8 لتر بسعر 139 بدلًا من 179 ريال.

ساكو أجهزة

يضم كتالوج ساكو الجديد لشهر مارس الجاري مجموعة من أجهزة المكواة الكهربائية للكي الجاف او للكي بالبخار، بحيث تتنوع من حيث المواصفات وتتحدد وفقًا لاستخدامات العملاء بأسعار حصرية ومذهلة، ويعرض أجهزة المكواة من ماركة فيليبس صاحبة العلامة التجارية الأشهر في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية، وتأتي أجهزة مكواة ساكو بضمان لمدة عام أو عامين، وذلك حصريًا من متجر ساكو لعملائه.

مكواة بخارية عامودية فيليبس بسعر 679 بدلًا من 765 ريال.

عرض على مكواة بخار 240 وات بسعر 159 بدلًا من 199 ريال.

مكواة بخارية 1600 وات بسعر 419 بدلًا من 499 ريال.

ساكو عروض رمضان 2022

تشمل تخفيضات ساكو المميزة لشهر رمضان التي تسري حتى 8 ابريل 2022، عروض العصارات الكهربائية لعمل أشهى العصائر الرمضانية الطازجة بسهولة خلال ثوانٍ معدودة، ويمكن لجميع أفراد العائلة المشاركة في عملية تحضير المائدة للعزائم الرمضانية من خلال المشاركة بمهام إعداد العصائر المختلفة، كما يعرض كتالوج ساكو تخفيضات رمضان أيضًا قطع مختارة من أجهزة الخلاطات الكهربائية بملحقاتها لتحضير المأكولات السريعة، وإليكم تفاصيل العروض.