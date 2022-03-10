نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض الأسبوع الثاني من أسواق بنده وهايبر بنده بمناسبة شهر رمضان في المقال التالي
تستمر عروض رمضان للأسبوع التالي على التوالي من بنده وهايبر بنده حيث تقدم أسعار خيالية على السلع الأستلاكية، البقالة التمونية، وبأقوى الخصومات، وتوفر لكم عروض مميزة وخاصة على التونة أشتري قطعة وأحصل على الأخرى مجاناً 1+1 مجاناً، يتضن هذا العرض أيضاً على منتجات العناية الشخصية والأطفال والبقالة، كما يتوافر بعرض المجلة خصم يصل حتى 20% على عبوة السلطة مع التونة،
أقوي عروض الأسبوع الثاني من أسواق بنده وهايبر بنده بمناسبة شهر رمضان
ولأول مرة بنده وهايبر بنده تفاجئ عملائها بأطعمة مختلفة للحيوانات الأليفة القطط والكلاب، توفر لكم صندوق رمضان يمكنكم تصفح محتوياته عبر التطبيق أو فروع أسواق بنده، كما تقدم لكم أكبر تشكيلة مختلفة على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بأشكال وألوان رائعة، والسلع المعمرة من أقوي الماركات، العروض سارية لمدة أسبوع وحت.
- إبريق مع حافظ ثلج، سعة 2.50 لتر، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 14.00 ريال.
- ترمس بلومير، سعة 1.50 لتر، بسعر 40.00 ريال بدلاً من 56.00 ريال.
- ترمس استانس تيل شاها متنوع، سعة 2 لتر، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.
- طقم زبديات شوربة باسباتشي، 2 قطعة، بسعر 7.00 ريال بدلاً من 15.00 ريال.
- طقم كاسات باسباتشي، 3 قطع، بسعر 7.00 ريال بدلاً من 13.00 ريال.
- طقم كاسات كوسيم، 6 قطع، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 19.00 ريال.
- صينية دائرية غير لاصقة من مستر كوك، مقاسات ( 22، 24، 26، 28، 30، 34، 38 ) سم، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 207.00 ريال.
- وعاء تحضير للقهوة كوركماز، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 49.00 ريال.
- عجانة كولين، سعة 5 لتر، بسعر 239.00 ريال بدلاً من 439.00 ريال.
- فرامة لحمة كينوود، بسرعة 2100 واط، بسرعة 299.00 ريال بدلاً من 529.00 ريال.
- صانعة ساندوش، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال.
- صانعة ساندويتش 3×1،ماركة ATC، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال.
- عجانة ATC، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.
- فرامة لحمة مولينكيس، بقوة 2000 واط، بسعر 399.00 ريال بدلاً من 699.00 ريال.
- ثلاجة باب واحد، ماركة جيباس، سعة 110 لتر، بسعر 589.00 ريال بدلاً من 789.00 ريال، خدمة التوصيل مجاناً.
- مايكروويف شارب، يعمل بقوة 800 واط، سعة 20 لتر، بسعر 229.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال.
- مايكروويف رمادي وايت وستنجهاوس، بقوة 900 وات، سعة 30 لتر، بسعر 399.00 ريال بدلاً من 779.00 ريال.
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