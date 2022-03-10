نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصه للفوز في مسابقة الحلم بجائزة 100000 دولار اشترك فورا مع مصطفي الاغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على جوائز مالية تصل من 100 ألف إلى مليون دولار أميركي، وازداد التساؤل بعد انطلاق فعاليات المسابقة لعام 2022م، ويتمتع هذا البرنامج بشهرة واسعة في الوطن العربي ويضم الملايين من الجماهير المشجعة وحقق نجاح كبير جدًا منذ وقت ظهوره وحتى الآن، وتم فتح باب التسجيل في المسابقة منذ يوم 24 يناير الماضي والتسجيل استمر حتى يوم 29 ديسمبر.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

قدمت المسابقة عدة طرق يتثنى لك من خلالها التسجيل والاشتراك فيها ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

الاتصال المباشر على الرقم الساخن الخاص بالدولة التي تعيش فيها فلكل دولة رقم محدد لها.

أو يمكنك إرسال رسالة نصية SMS على الرقم المرادف لبلدك.

ويمكنك أيضًا الاشتراك عبر تطبيق حلم المتوفر على جميع أنظمة الهواتف الذكية.

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمسابقة.

بعد اشتراكك بالمسابقة وقبول طلبك يتم سؤالك سؤال واحد يجب إجابته إجابة دقيقة صحيحة حتى يتم تأهيلك للخطوة الثانية.

طريقة السحب في مسابقة الحلم

يتم السحب فى برنامج الحلم اختيار المتسابق، بطريقة سهلة جدا يتم وضع الأسماء وتتم القرعة بطريقة عشوائية، أثناء حلقات البرنامج المقدم لكم من الإعلامي السوري الكبير الأستاذ مصطفى الأغا، ويتم السحب بطريقة مباشرة ويعلن عن الفائز ويتم ابلاغه على الهواء ويتم التواصل معه، وإذا لم يستطيع التواصل مع الفائز، يجرى اتصالا آخر بعد عمل قرعة، يمكن الفوز ودخول السحب من خلال رقم بلدك.

معلومات عن مسابقة الحلم العربية

هناك بعض المعلومات الإضافية التي يمكنك معرفتها بخصوص المسابقة ومن بين هذه المعلومات:-

يتم حصول الفائزين في مسابقة الحلم على جوائز إضافية غير الجائزة المحددة والتي يتم الإعلان عنها من قبّل منظم المسابقة أو عبر الرسائل النصية أو من خلال موقع المسابقة الإلكتروني الرسمي.

يمكن لأي مواطن اشترك مسبقًا أن يشترك من جديد في السحب المقبل للسحب التالي وربما يحالفه الحظ وقتها.

يتم تبليغ المواطن الفائز بالمسابقة بعد عدة أيام من إعلان المسابقة عن الفائزين بالجائزة بشكل مباشر.

يقوم المواطن الفائز بالمسابقة بتقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات التي تثبت هويته وصحة المعلومات التي قام بتوضيحها.

من خلال خدمة الرسائل القصيرة يتم إرسال رسائل تحفيزية تفيد وجود جوائز إضافية مع الفوز بالمسابقة.

أكدت المسابقة أن المشترك الذي حصل على 10 فرص يتم تكرار رقمه عشر مرات في السحب وكذلك المواطن الذي له 100 فرصة فإن فرص تكرار رقمه في السحب يظهر 100 مرة أيضًا.

أسماء الأشخاص الفائزين في مسابقة الحلم مؤخرا

تعتبر مسابقة الحلم مسابقة عالمية ويتم الاشتراك فيها من جميع أنحاء العالم، من ضمن الأشخاص الذين قاموا بالاشتراك يحالفهم الحظ ومنهم من لم يحالفه ومن الذين حالفهم الحظ ما يلى:

هشام ابراهيم شرقاوي.

فواز خلف صالح.

مؤيد صائب عبد الغنى.

خالد بكرى قطعة.

يدا السحب على الجوائز فى شهر فبراير ومن المعروف أن الجائزة سوف تكون ١٢٥ ألف دولار ،على خلاف المسابقة الماضية.