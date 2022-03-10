شوف بداخل هايبر بنده خصومات تصل إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

هايبر بنده بالمملكة العربية السُّعُودية، يعد من أضخم المراكز التسويقية المتواجدة والتي تتمتع بشعبية هائلة وضخمة في هذا المجال، لكونها تتمتع بشعبية وتاريخ عريقة لكونه متواجد منذ سنوات، فاستطاع الحصول على إرضاء كافة عملاءه من خلال توافر له عدة فروع في جميع أنحاء السُّعُودية ليسهل على المستهلك الحصول على كل ما يحتاج إليه في وقت وجيز، كما سهل عليه من ناحية آخرى وهي توافر كافة العروض والخصومات في جميع منافذ البيع في آن واحد حتي لا يصعب علي المستهلك الحصول على العرض المناسب له.

كما يتواجد به كل ما يحتاج إليه المنزل من سلع غذائية متوفرة في قسم الدواجن واللحوم والفاكهة والخضروات وأيضاً قسم الجُبْن والالبان بجانب منتجات النظافة والعناية بالشخصية والأجهزة الكهربائية بكل مركاتها فما من منتج إلاّ سوف تجده وبأسعار متفاوتة بداخل هايبر بنده، إليكم كل ما ورد في مجلة العروض لهذا الأسبوع.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

متواجد بداخل هايبر بنده العديد من التخفيضات بداخل قسم اللحوم الطازجة والتي من بينها ما يلي:-

عرض على إسكالوب بقري برازيلي، سعر الكيلو الآن بالعرض 39.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

كما متاح عرض آخر على ستروجانوف بقري برازيلي سعره الأن للكيلو الواحد 38.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 46.95 ريال سعودي، بادر بالحصول على التخفيض.

خَصْم 10% على كيلو اللحم المفروم الان بسعر 31.95 ريال سعودي، لحم مفروم برازيلي قليل الشحم.

تخفيض على مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم، سعر الكيلو قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33.95 ريال سعودي.

كما متاح تخفيضات هائلة في قسم الجُبْن والالبان والتي من بينها ما يلي:-