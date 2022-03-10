شوف أجدد عروض لولو هايبر الجديدة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر ماركت تنفرد بعرض أجدد العروض المميزة على مختلف الأجهزة الرائعة في كبرى التخفيضات. كما يختص موقع لولو بنشر مجلة لولو التي تتميز بوجود المئات والآلاف من المنتجات المختلفة وكذلك والأجهزة الكهربائية بأسعار خيالية. حيث تقوم كل أسبوع بنشر عروضها الجديدة وهنا نقدم لكم أول وأجدد العروض والخصومات التي لن تجدها سوى هنا في موقع ثقفني. أقوى عروض لولو هايبر الجديدة والحصرية على الأجهزة الكهربائية بخصومات مذهلة خصم 550 ريال من لولو على جهاز كينوود محضرة المطبخ عجانة، تتميز المحضرة بأنها متعددة الاستخدامات، تعمل بقوة 1000 واط. بسعر 549 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي. وفر 130 ريال على مقلاة هوائية ماركة أيكون للحصول على أفضل طعام صحي بدون زيت، سعة المقلاة 2.5 لتر. للحبة بسعر 119 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي.

خصم 110 ريال على فرن ميكرويف من سوبر جنرال، سعة الفرن 42 لتر. بسعر 389 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي. خصم 30 ريال على ماكينة القهوة ماركة فيليبس، لعمل ألذ قهوة، بسعر 119 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

اشتري مكنسة كهربائية من فيليبس، تعمل بقوة 1800 واط، التي تعمل على تنظيف المنزل والأماكن الضيقة. بسعر 369 ريال بدلاً من 470 ريال سعودي، ووفر 101 ريال.

احصل على خصم 130 ريال على قلاية هوائية من فيليبس، سعة القلاةي الصحية 1.2 لتر. بسعر 599 ريال بدلاً من 729 ريال سعودي.

خصم 50 ريال على خلاط يدوي مميز ماركة فيليبس، الجهاز يعمل بقوة 650 واط. مقابل 169 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي. تخفيضات لولو القوية على الأجهزة والأدوات المنزلية احصل على خصم 170 ريال على طقم أواني طهي، مكون من 11 قطعة، حيث أن الطقم مكون جميع عدة الطبخ التي تحتاج إليها لطهي الطعام وتقليبه من شيفلاين. بسعر 329 ريال بدلاً 499 ريال سعودي.

خصم 480 ريال على طقم أواني طهي من بريستيج، تتميز بأنها غير لاصقة للطعام. كما يتكون الطقم من مجموعة 22 قطعة إنتاج تايلاندي. بسعر 379 ريال بدلاً من 859 ريال سعودي. خصم 8 ريال على طقم أكواب زجاج قصيرة، المجموعة مكونة من 6 قطع ماركة باشابتشة. بسعر 14 ريال بدلاً من 22 ريال سعودي.

احصل على توفير 50 ريال على طقم صحن خزفي بشكل مميز، مكون من 3 قطع من ناياسا. بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي.

وفر 5.50 ريال على هوم برطمان زجاج البورسليكات، بسعة 1000 مللي. بسعر 12 ريال بدلاً من 17.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو هايبر الجديدة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

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