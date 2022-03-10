شوف بداية من اليوم ولفترة محدودة خصم 45% من عروض العثيم الرمضانية وعروض عيد الأم Al othaim offers

خصومات بالجملة في كل فروع العثيم هايبر ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم كثير من السلع والمنتجات العديدة الضرورية التي يحتاجها كل منزل، وتحتاجها كل ربة منزل، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة كل تفاصيل عروض العثيم الرمضانية على جميع السلع والمنتجات التي سنوضحها لكم في الصور التالية:

عروض العثيم الرمضانية في مدن المملكة العربية السعودية Al othaim

تتوفر مجموعة ضخمة من العروض الحصرية اليوم ولفترة محدودة في كل فروع بنده ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر عدس زود البني من أبو جبة بحجم الكيلو، وعرض آخر منهم على سعر الزبيب، والعدس الأحمر، والسميد الخشن، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار القهوة البرية العربية، وخصم آخر منهم على سعر هيل زدني واللوز الني، كما لديهم خصم آخر على سعر معمول الأساور من بالير، وعلى سعر عين الجمل، وعرض آخر على سعر الكرواسون الميني بحشوة الشكولاتة.

خصومات خاصة وعروض مميزة على أسعار المنتجات المختلفة Al othaim Ksa

توجد مجموعة مميزة من العروض الحصرية اليوم في كل فروع العثيم في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر الكرواسون الميني بالفانيليا وبالفراولة، وعرض آخر منهم على سعر زود الخبز الصحي بالنخالة، وعرض منهم على سعر دقيق القمح من شابورة، وتنزيل منهم على سعر الحلويات الشرقية المشكلة، وتنزيل آخر منهم على سعر البيتي فور الفاخر من زود، وتخفيض منهم آخر على سعر الكنافة بالقشطة، وعلى سعر التورتة الصغيرة المدورة، وغيرهم من خصومات.

تخفيضات حصرية متنوعة اليوم ولفترة محدودة بكل الفروع وحتى نفاذ الكميات

توجد مجموعة متميزة اليوم من الخصومات المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر أرو الزوادة برمل من سيلا الهندي، وخصم آخر منهم على سعر أرز هالي من سيلا البسمتي بالحجم العائلي 10 كيلوجرام، وغيرهم من خصومات على أسعار أرز هالي المزة البنجابي، كما بالفروع تنزيلات مميزة على أسعار طماذم فاير نو المقشرة، وغيرهم.