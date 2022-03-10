شوف عروض بندة الصفحة الرئيسية panda على السلع الرمضانية ضمن عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

تنزيلات بالجملة بداية من اليوم في كل فروع بنده ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية على المنتجات الرمضانية وغيرها، والتي تضم جميع أنواع أنتيكات رمضان، كما لديهم خصومات أخرى عديدة على أسعار الأجهزة الكهربائية، وعلى كل أنواع الإلكترونيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى ياميش ومكسرات رمضان، وكذلك لديهم خصومات أخرى عديدة على أسعار المنظفات وأنواعها، سنعرضهم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني في هذه المقالة بكل التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية في مدن المملكة العربية السعودية Panda

تتوفر بالماركت عروض خاصة عديدة بداية من أول شعبان، وحتى نفاذ الكميات وتشمل: خصم مميز على سعر الهيل الأخضر من زينا، وتخفيض آخر منهم على سعر الهيل الذهبي من زينا، وتوجد أيضاً بالماركت خصومات متميزة على أسعار الباكينج باودر من جرينز، وغيرهم من تخفيضات على سعر طبقة القشطة للحلوياتمن جرينز، وتخفيض آخر منهم على سعر بيكربونات الصودا من ماركة رياض فود، وتنزيل على سعر الكريم كراميل مع طبقة الكراميل من رياض فود.

تخفيضات حصرية متنوعة اليوم في كل فروع بنده بالمملكة من مجله بنده

نستكمل مع حضراتكم بقية تنزيلات بنده المميزة على أسعار كثير من المنتجات المتنوعة، ومن بينهم: خصم مميز على سعر أرز كرنر الأبيض من من جرين فارمرز، وتنزيل مميز آخر على سعر أرز كالروز من ماركة صنوايت بحجم 5 كيلوجرام، ولديهم أيضاً تخفيض متميز على سعر الأرز البسمتي الأبيض طويل الحبة من ماركة العائلة، وغيرهم من خصومات على أسعار الأرز البسمتي الكريمي من ماركة المفخرة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار العبوة الإقتصادية البسمتي من ماركة شاليمار.

تخفيضات مميزة عديدة على أسعار منتجات مختلفة حتى نفاذ الكميات Ksa

تتوفر بكافة فروع بندة ماركت خصومات على أسعار: عبوات لحم التونا الخفيف من ماركة ألوها بالزيت النباتي، كما لديهم تخفيض مميز على سعر سلطة الخضار مع التونا خلطة الفاصوليا المكسيكية من ريو ماري، وتنزيل آخر منهم على سعر مكعبات مرقة الدجاج من إسناد بالبهارات السبع، وتنزيل آخر منهم على سعر خليط الكيك.