شوف عروض ساكو Saco السعودية عروض رمضان 2022 على الأجهزة ومستلزمات المنزل العصري

تبدأ عروض ساكو Saco السعودية موسم عروض رمضان 2022، ويقدم ساكو مجموعة وفيرة من المعروضات في الكتالوج الجديد بخصومات تصل حتى 40%، وتشمل تخفيضات ساكو عروض الأجهزة من مكانس، أجهزة تنقية وتطهير الهواء، أجهزة تعطير الهواء وأجهزة التبخير، مكانس ساكو، وأجهزة التبريد والمكيفات؛ بحيث تساعد على تلطيف الأجواء المنزلية في شهر رمضان المبارك وجميع أشهر فصل الصيف، ويعرض العديد من مستلزمات المنزل من أدوات المطبخ بمختلف الأنواع والمواصفات، بحيث يتيح للعملاء خيارات متعددة حول ما يحتاجه وما يتناسب فعليًا مع المساحات، ويوفر المتجر أيضًا لعملاء التسوق أون لاين من موقع ساكو السعودية الرسمي خدمات التقسيط بدون كفيل، وضمان سنتين على الأجهزة المعروضة، وإليكم كافة التفاصيل.

عروض ساكو saco السعودية عروض رمضان 2022

تعتبر أجهزة ترطيب وتنقية الهواء من أكثر الأجهزة الشائع شراؤها في بداية فصل الصيف، فهي توفر الترطيب اللازم للأجواء الجافة ذات الحرارة العالية، والتي تتسبب بالعديد من المشكلات الصحية منها جفاف الجلد، الشفاه، الحلق، والحكة بالأنف، ولذلك يُعد مرطب الهواء أحد أفضل الحلول لتحسين حالة المنزل، وتتعدد أنواعه ومميزات كلٍ منهم، ويتوقف تحديد النوع الأفضل على مكان استخدامه، والحالة الصحية للأفراد، فهو لا يناسب الأشخاص ممن يعانين من الربو وحساسية الجيوب الأنفية، ولذلك يتوجب الإستعانة بخبراء لتحديد النوع الأمثل واختيار أفضل مكان لتمركزه سواء بالمنزل والمساحات الواسعة أم بأحد الغرف.

منقي الهواء برج بحجم كبير + 2 فلتر متوفر باللون الأبيض والأسود بسعر 699 بدلًا من 799 ريال.

جهاز منقي ومعقم الهواء بالأشعة فوق بنفسجية 5*1 لغرفة مساحة 34 متر بسعر 599 بدلًا من 699 ريال.

منقي هواء 2 قطعة بسعر 899 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

مكانس ساكو

يعرض متجر ساكو أفضل وأجود أنواع المكانس الكهربائية والممسحات البخارية، والتي تسهل من عملية تنظيف وتعقيم المنزل بأقل وقت وأقل جهد، وتتعدد الأنواع والمواصفات من حيث السعة وعدد الوظائف التي تقوم بها المكنسة، وبناءً عليه يتحدد سعرها، بينما يعرضها متجر ساكو السعودية بخوصمات تصل إلى 40%، وذلك في كتالوج ساكو الجديد الخاص بعروض شهر رمضان المبارك.

منظف البخار 3*1 من Bissel بقوة 1500 وات باور فريش بسعر 699 بدلًا من 899 ريال.

مكنسة بيسل 3*1 للتنظيف الجاف والرطب بسعر 1049 بدلًا من 1299 ريال.

ساكو عروض رمضان 1443

يستعرض كتالوج ساكو أفضل عروض رمضان على أجهزة التبريد المتعددة، حيث تتوفر بتصميمات مختلفة تناسب حجم الغرف المختارة، فمنها المروحة المخصصة للطاولات، المروحة ستاند، المبرد الكهربائي، المكيف الصحراوي، وغيرها من المبردات والمكيفات التي يسهل استخدامها في كافة الغرف وبأي مكان، كما يسهل تحريكها ونقلها.