شوف وفر نقودك.. عروض التميمي الجديدة واستمتع بأقوى الخصومات الكبيرة وباقة كبيرة من المنتجات المتنوعة

تزايدت معدلات البحث عن عروض التميمي خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث يقدم التميمي مجموعة متميزة من العروض على كافة المنتجات التي تحتاجها ربة المنزل سواء من السلع التموينية المتنوعة ومنتجات الألبان المختلفة وكذلك منتجات العناية الشخصية وغيرها، يتمتع التميمي بشهرة واسعة على مستوى المملكة نظرًا لجودة المنتجات والمصداقية والشفافية في التعامل.

عروض التميمي

يقدم التميمي العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات ربة المنزل بأسعار مناسبة كما تتعدد عروضه خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم فيما يلي عرض أهم هذه العروض:

تقدم أسواق التميمي كافة منتجات الألبان التي تنتج داخل أحسن المزارع والمصانع الموجودة في المملكة مثل منتجات شركة المراعي المتنوعة سواء كانت حليب المراعي ولبن المراعي الرايب وحليب المراعي المجفف كما تقدم منتجات شركة نادك عالية الجودة من زبادي نادك ولبن وحليب نادك وغيرها الكثير من المنتجات.

يتوفر في التميمي مجموعة متميزة من أفضل السلع التموينية بأسعار خاصة مثل صلصة هاينز، سمن المراعي وزيت هلا طماطم هنا المقطعة والمقشرة، طماطم قودي المقطعة والمقشرة، زيت زيتون مازولا، زيت أبو زهرة.

يتوفر في هايبر التميمي أجود أنواع الأرز مثل أرز بسمتي هندي كوهينور، ملك الأرز البسمتي.

يقدم مجموعة من أفضل الحلويات والبسكويت مثل بسكويت ماكفتيز، ويفر ديمة كروز، بسكويت لو برينس بالشوكولاتة.

العروض الخاصة في التميمي

يقدم التميمي مجموعة من العروض الخاصة والمميزة على كافة المنتجات الرائعة، ومنها:

مجموعة العناية الشخصية من غارنييه وكذلك بديل الزيت، شامبو وبلسم سيوس متعدد الاستخدام، شامبو بانتين، شامبو اسنس، شامبو كلير، صابون دوف، لوكس صابون، سندريلا فوط صحية.

كما تقدم مجموعة العناية بالأطفال مثل حفاضات بامبرز، حفاضات بيبي جوي بامبي حفاضات الأطفال، حفاضات مولفيكس وغيرها الكثير من المنتجات التي لاقت استحسان الكثير من الأمهات.

طرحت أسواق التميمي مجموعة متميزة من مساحيق الغسيل مثل تايد، داك إكسترا مسحوق غسيل، فيري سائل غسيل الصحون، كريم التنظيف جيف، معطر الملابس داوني، مسحوق أومو المتنوع منعم الملابس من كمفورت.

مجلة التميمي

في نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن عروض التميمي المتنوعة حيث تم توضيح باقة متنوعة من أفضل العروض المقدمة بأسعار مناسبة، يعد التميمي من أكبر وأهم المتاجر في المملكة العربية السعودية الذي يقدم مجموعة من العروض الجبارة على كافة المنتجات.