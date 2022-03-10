نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو Saco على الأثاث عروض رمضان 2022 من متجر ساكو السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض ساكو Saco على الأثاث في موسم عروض رمضان 2022-1443، وتخفيضات حصرية على أسعار المنتجات المعروضة في كتالوج ساكو السعودية الجديد، بحيث تسري العروض حتى يوم 8 ابريل 2022 لتشمل بعض التصميمات العصرية الأنيقة بلمسات خاصة من الفخامة من قطع الأثاث الداخلي، والمفروشات الداخلية للمنزل، حيث يوفر متجر ساكو بجميع فروعه المنتشرة بمناطق المملكة السعودية المختلفة مجموعة مميزة من المفروشات الداخلية والحلول العملية، مما يمنحك الفرصة لتنسيق منزلك بإضفاء طابعك وذوقك الخاص، وتتناسب أغلب القطع مع جميع أنواع الديكور، كما أنها تتلاءم مع مختلف الأذواق لترضي جميع العملاء، ويوفر ساكو خدمات تقسيط وشحن متوفرة بمرونة لتناسب احتياج العميل، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض ساكو Saco على الأثاث عروض رمضان 2022

تشمل تخفيضات ساكو الشهرية والخاصة بشهر رمضان المبارك مجموعة من وحدات التخزين والتنظيم، التي أصبحت جزء أساسي للنظام المنزلي، فهي تسهل من عملية ترتيب المنزل وتنسيق جميع محتوياته، إلى جانب إعتبارها من الوحدات التخزينية متعددة الإستخدامات، والتي يمكن استخدامها لكي تخدم أكثر من غرض بشكل أنيق، تتميز وحدات التخزين بجودة الخامات الممتازة بحيث تتحمل الأوزان المختلفة، كما أنها تدوم لفترات طويلة دون أي تغيير نتيجة للعوامل زمنية والمناخية، مما يجعل من عملية الإحتفاظ بالأشياء أكثر سهولة ووضوحًا.

وحدة تخزين من الفولاذ مكونة من 5 طبقات مختلفة بسعر 479 بدلًا من 569 ريال.

عرض على وحدة تخزين ثلاثية الطبقات مصنوعة من الفولاذ بسعر خاص 199 بدلًا من 259 ريال.

سلم قابل للطي من 4 درجات مصنوع من الفولاذ يتحمل حتى 150 كيلو بسعر 119 بدلًا من 139 ريال.

طاولات ساكو عروض رمضان 1443

تعد طاولات الطعام من أهم القطع المنزلية الأساسية في أنظمة الأثاث المنزلي، ولذلك يوفر متجر ساكو للعملاء عروض خاصة وحصرية على الطاولات وبخاصةً طاولات الطعام في موسم التخفيضات السنوية بعروض رمضان 1443، تتوفر العديد من تصميمات طاولات الطعام التي تناسب مختلف المساحات للغرف سواءً كانت داخل المطبخ أو بأي مكان بالمنزل، وتكفي الطاولات لعدد أفراد يبدأ من 2 وحتى 8 أفراد، متوفرة بأسعار حصرية ومميزة من ساكو saco.

طاولة طعام من الخشب الزان الخفيف بتصميم عصري وعملي تكفي لفردين، مساحتها 90×50×75 سم بسعر 349 بدلًا من 499 ريال.

طقم طاولة طعام تكفي لعدد 4 أشخاص مقاس 110×70×71 سم بسعر 699 بدلًا من 899 ريال.

طاولة مستديرة قابلة للطي بسعر 69 بدلًا من 119 ريال.

جمعنا لكم مجموعة من أفضل الخيارات المتاحة للتخزين وتنظيم المنزل المعروضة في كتالوج ساكو مارس 2022، وتعد من أساسيات الأثاث المنزلي وأحد أفضل الحلول التي تمنحك السلام المنزلي من خلال اتباع خطوات التنظيم والترتيب بحيث لا يفقد أحد الأشياء المهمة في زحام عمليات التنظيف والترتيب، تابعونا لمعرفة المزيد من تخفيضات وخصومات ساكو على جميع قطع الأثاث الداخلي المميزة والفريدة بأسعار حصرية، وأجدد عروض متاجر السعودية في موسم الأعياد.