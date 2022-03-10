شوف مهرجان رمضان للتوفير.. عروض العثيم السعودية اليوم Othaim Markets واستمتع بأقوى الخصومات

يقبل الكثيرون على عروض العثيم السعودية اليوم باعتباره من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية التي تتيح للمستهلك كافة المنتجات بأقل وأرخص الأسعار إضافة إلى الجودة والدقة العالية التي تتمتع بها كافة المنتجات والخدمات والعروض المتميزة التي يقدمها العثيم لعملائه الكرام، كل ما تحتاج إليه تجده في أسواق العثيم بجودة، بادروا واستمتعوا بأقوى وأحدث التخفيضات.

عروض العثيم السعودية اليوم

نود تذكير العملاء الكرام بعرض العثيم الأسبوعي المميز على كافة المنتجات والمستلزمات السارية حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 الموافق 12 شعبان، فيما يلي عرض قائمة بأهم المنتجات المتوفرة وهي كالتالي:

عرض على كرتونة تمور جلاكسي المميزة.

بالضافة الى تمور امل الخير بمختلف أنواعها.

أيضا عرض على القهوة البرية العربي

كما انه توجد عروض على الوز الني و عين الجمل و الزبيب.

بالإضافة الى ذلك عروض على العدس الصفر و العدس زود بنى أبو جبة.

وأيضا عروض على منتجات ساديا المميزة من دجاج و خضراوات

علاوة على ذلك عروض منتجات هالي من لقمة القاضي وكريمة التزين والكريم كراميل و الجلي وشرائح للأناناس.

حلوى منتوس بالشوكولاتة والكراميل 40 جرام.

سموج حلوى بحشوة الجيلي 85 جرام.

بسكويت مكفتيز دايجستف بالقمح 400 جرام.

أيضا عروض على بسكويت مكفتيز دايجستف بالشوكولاتة 200 جرام.

وبسكويت ريترز المالح 41 جرام.

وعروض شكولاتة جلاكسي جواهر650 جرام.

علاوة على ذلك الأحلى سحور تقدم العثيم عروض على فول حدائق كاليفورنيا و قشطة تاج بالضافة الى العروض المميزة على منتجات المراعي للحليب و الجبن و الزبادي.

عروض التوفير من العثيم

يقدم العثيم عروض التوفير المميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك اعده الله علينا بالمن و البركات ومن اكثر العروض تميزاً.

عرض مميز على مشروب البرتقال تانج عبوة 2 كيلو بعرض خاص 43 ريال بدلا من 62 ريال.

بالإضافة إلى ذلك العرض المميز من ارز أبو كاس البسمتي مزة الهندي عبوة 5 كجم عرض رمضان بـ28 ريال بدلا من 44 ريال.

أيضا عرض رمضان المميز من دجاج ساديا كرتونة 10 دجاجات وزن واحد كيلو للدجاجة بـ 129 بدلا من 155ريال.

علاوة على ذلك عرض زيت العربي النباتي 2عبوة 1.5 لتر سعر العرض 25 ريال بدلا من 38 ريال.

والعرض المميز لقمة القاضي من هونج 500 جرام بـ 4 ريال بدلا من 9.25 ريال

مجلة العثيم الجديدة

في نهاية مقال عروض العثيم السعودية اليوم حيث تم توضيح العرض الأسبوعي لمتجر العثيم الذي يقبل عليه العملاء من مختلف الأماكن حيث يقدم العديد من العروض المميزة على كافة المنتجات حتى يرضى جميع الأذواق إضافة إلى الهدايا المجانية التي يقدمها لعملائه الكرام.