مكون جبار ضعيه في أركان المطبخ للتخلص من الصراصير وجميع الحشرات الطائرة نهائيا وبدون مواد كيميائية

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عمر شويل - جدة الحشرات من أكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير وتتجمع الحشرات في الاماكن التي تكون بها نسبة رطوية مثل الحمامات والمطابخ وعلى الحوائط التي بها رطوبة متراكمة, ودائما ما يلجأ الجميع الي استخدام المبيدات الحشرية التي لها العديد من الاضرار على الصحة وتشكل خطر في حالة وجود اطفال في البيت, وهذا ما دفع الكثير الي البحث عن طريقة طبيعية للقضاء على الحشرات من البيت بسهولة وبمكونات متوفرة في البيت, لذلك سنتناول خلال السطور القادمة سنذكر افضل طريقة لعمل مصيدة للحشرات الموجودة في البيت.

كيفية عمل مصيدة للحشرات في البيت بسهولة

وصفة الخل والسكر من افضل الخلطات التي تساعد في القضاء على الحشرات, وتحتوي الوصفة على حمض البوريك وهو من اقوي الاحماض السامة التي تساعد في القضاء على الحشرات, ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم خلط معلقة من الدقيق مع معلقة من حمض البوريك, ويقلب كل منهم معا ويوضع على الخليط معلقة من الخل ويقلب حتى يصبح مثل العجينة.

يضاف على الخليط معلقة من السكر ويقلب جيدا حتى تتكون العجينة ويتم تقطيعها اجزاء صغيرة.

توضع العجينة في المكان الموجود به حشرات وتترك ويساعد السكر في جذب الحشرات الي العجينة وتناولها والتسمم منها وبالتالي القضاء عليها.

يجب عدم ترك العجينة في اماكن يصل اليها الاطفال لانها سامة جدا في حال تناولها الاطفال.

أهم وافضل طرق للتخلص من الحشرات

قبل استخدام اي وصفة للقضاء على الحشرات يجب الحرص على تهوية البيت بشكل مناسب يوميا وذلك للتخلص من الرطوبة من البيت والقضاء على الحشرات ويجب وضع الفرش في الشمس كل يوم ولا يجب ترك اي اطعمة غير مغطاه في المطبخ ويمكن استخدام الوصفة التالية للتخلص من الحشرات:-

وصفة الفازلين مع زيت النعناع من افضل الوصفات التي تساعد في القضاء على الحشرات حيث ان رائحة زيت النعناع قوية وتسبب اختناق الحشرات والفازلين يلتصق بالحشرات ويجعل حركتها صعبة, ويتم خلط كمية من الفازلين مع نفس الكمية من زيت النعناع ويتم دهن الابواب والشبابيك بالخليط.