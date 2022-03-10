شوف عروض بنده وهايبر بنده الرمضانية اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع الفروع من مجله بنده وموقع بندة

تخفيضات حصرية متنوعة بكل فروع بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية Panda market offers، ومن بينهم تخفيضات مميزة على أسعار المنتجات الغذائية، وغيرها من خصومات حصرية على أسعار الحلويات بأنواعها، كما بالفروع خصومات مميزة على أسعار منتجات إلكترونية عديدة، وعلى منتجات أخرى من أجهزة كهربائية، ومعدات مميزة، وجوالات حديثة، وغيرهم، كل هذا وأكثر يمكنكم الإستمتاع بهم فقط عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية المتنوعة، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض بنده وهايبر بنده في فروع مدن المملكة العربية السعودية Panda Ksa

عروض بنده لا تنتهي بكل فروع بندة الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية من مجلة بندة الرمضانية، والتي تشمل: خصومات مميزة على أسعار الصوص السائل من هيرشيز، كما لديهم عرض متميز على سعر كريمة التزيين بنكهة الفانيليا، كما لديهم تخفيض آخر على سعر خليط التشيز كيك من بيتي كروكر، ولديهم بالفروع خصومات أخرى على أسعار خليط الكيك بالشكولاتة من مولتن كيك بيتي وبالريد فالفت، ولديهم عروض أخرى.

خصومات بنده الصفحة الرئيسية بكل الفروع من عروض بنده الأسبوعية

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية الأخرى على أسعار: رقائق الشكولاتة بالحليب الشبه محلاه من هيرشيز، ولديهم أيضاً تخفيض خاص على سعر خليط فطائر البانكيك بزبدة الحليب من ماركة بيتي كروكر، وخصم آخر منهم على سعر نكهة الفانيليا من فوستر كلاركس، وتخفيض آخر منهم على سعر الكريم كراميل مع طبقة كراميل من نفس الماركة، كما لديهم تخفيض آخر على سعر حلوى الجيلي من فوستر كلاركس، وغيرهم من خصومات على أسعار مزيج الكريمة المخفوقة المنكهة من نفس الماركة، وتخفيض آخر منهم على سعر مزيج لقمة القاضي مع الخميرة من فوستر كلاركس.

تنزيلات شهري شعبان ومارس بكل الفروع لفترة محدودة Panda Ksa

نستكمل معكم باقي تنزيلات بنده مميزة على أسعار منتجات أخرى، منها: خصم مميز على سعر المخلل المشكل من رنا، وخصم آخر منهم على سعر الطماطم المقطعة من الطائي، وتخفيض آخر منهم على سعر حمص المانديز، وغيرهم كثير من الخصومات.