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عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim Ksa offers في المملكة العربية

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية اليوم في كل فروع هايبر العثيم الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم مميز على سعر تمر انتاج النخيل خلاص الذهبي، وخصم آخر منهم على سعر تمر أمل الخير بحجم الكيلو، وتنزيل مميز منهم على سعر تنر أمل الخير السكري الرطب، وتنزيلات حصرية متميزة على أسعار ومر جالكسي، كما لديهم خصومات خاسة على أسعار ءلة الكلمنتينا، وغيرهم من خصومات أخرى منهم على أسعار الكوسة الخضرة، وعلى سعر علبة خس لولو البيولندي.

تخفيضات مميزة في أسعار منتجات رمضلن بفروع العثيم لفترة محدودة

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من السلع، ومنها: عرض خاص على سعر الزنجبيل، والتفاح الأحمر، والكمثرى الروز ماري، وعلى سعر البخاري الأحمر، كما بالفروع تخفيضات مميزة على أسعار الليمون، والفراولة العلب، والكيموي، وعلى سعر الجوافة الكرتون، وغيرهم من خصومات على أسعار شبيهة الجبنة الملح الخفيف من الزهار.

عروض العثيم Al othaim

كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة الاسكندراني بالفلفل الاسطنبولي، وخصم آخر منهم على سعر لحم العجل بالعظم وبدون عظم، وكذلك كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار الجبن الدنماركية من البقرات الثلاثة، وتخفيض آخر منهم على سعر المرتديلا البقري من أمريكانا، وخصم آخر منهم على سعر جبن دومتي الدوبل كريم الدمياطي، والفيتا بحجم ا كيلو، وخصم آخر منهم على سعر مربى الفراولة من شهد، وتنزيل آخر منهم بالفروع على أسعار مربى الفراولة من شهد، وتخفيض آخر منهم على أسعار زيتون كوبوليفيا الأسود الشرائح.