نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 10 مارس 2022 خصومات شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الأسبوعية حيث ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية في كل أسبوع حيث تقدم عروض العثيم في جميع فروعها جميع المنتجات و السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية والملابس والجوالات بخصومات تصل الي 50% بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث تستمر لفتره محدودة فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض العثيم الأسبوعية

تضم عروض العثيم افضل واجود أنواع المنتجات الغذائية حيث تحتوي علي جميع أنواع الفواكه كالتفاح والعنب والبرتقال والكمثري والخضروات أيضا بمختلف أنواعها كالبصل و الخس و الباذنجان و جميع اللحوم البلدي والاسماك الطازجة والبقوليات كالعدس والفاصوليا والفول كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المكسرات والتمر والمشروبات التي يحتاجها كل بيت بمناسبه شهر رمضان اثناء الإفطار كل ذالك تقدمه عروض العثيم في متاجرها و اسواها في جده و الرياض ومكة بتخفيضات تصل الي نصف الثمن.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم الأسبوعية جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية في عروضها الأسبوعية حيث تحتوي علي الكنافة بالقشطة بسعر 23 ريال سعودي والحلويات المشكلة بسعر 19.95 ريال سعودي وأيضا التورتة الصغيرة بسعر 22.50 ريل سعودي كما تقدم أيضا جميع أنواع المكسرات حيث تحتوي علي اللوز والزبيب و البقوليات كالعدس وكذاك السميد وعين الجمل بسعر 62.95 ريال سعودي.

تضم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه الطازجة حيث تحتوي علي الفراولة بسعر 3.75 ريال سعودي و الجوافة وكذالك الكيوي بسعر 6.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي الليمون و التفاح الأحمر والكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي والكوسة الخضراء وجميع أنواع التمر بمناسبه شهر رمضان حيث يعد وجبه هامه اثناء الإفطار لما يحتوي علي قيمه غذائية كبيره جدا وكذالك جميع انواع المشروبات والعصائر.

كانت هذه عروض العثيم الأسبوعية 10 مارس 2022 والتي قد ذكرناها لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني والذي قدمنا لكم فيه مجله العروض كي تتعرفوا علي المنتجات وتستفيدوا منها ومن هذه الخصومات التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم لعملائها في مختلف فروعها.