نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية 10 مارس 2022 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية من افضل العروض التي عليها اقبال كبير كما ان هناك عمليات بحث كبيره للغاية من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية جده و الرياض ومكة لمعرفه مجله العروض و الاستفادة من المنتجات المقدمة في كافه المتاجر والأسواق حيث تقدم لعملائها خصومات كبيره حيث تصل الي نصف الثمن في كافه فروعها عي السلع الرمضانية من مواد غذائية كالخضروات و اللحوم الطازجة والاسماك و البقوليات و المشروبات بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

تشمل عروض بنده وهايبر بنده في مجله عروضها الأسبوعية العديد من السلع والمنتجات والأدوات المنزلية الهامه لكل بيت وكذالك ما يحتاجه الرجال والنساء من أدوات ومستحضرات تجميل وعنايه والمنظفات بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات المقدمة في عرضها الأسبوعي والذي يستمر حتي نهاية الأسبوع فقط فسارعوا قبل الانتهاء العرض ونفاذ الكميه من جميع الأسواق في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

مجله عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي العديد من المنتجات المميزة للغاية والطازجة حيث تقدم لعملائها جميع انواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون و زيت الذرة وزيت عباد الشمس وجميع انواع الزبد الطبيعي و كذالك الطحين الفاخر وأيضا الأرز بمختلف انواعه مثل الأرز البسمتي بسعر 54.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي الفواكه كالبرتقال بسعر 3.95 ريال سعودي و العنب الأسود والأبيض بسعر ريال سعودي و التفاح بسعر 5.95 ريال سعودي و التفاح الإيطالي بسعر 9.95 ريال سعودي.

تشمل أيضا عروض هايبر بنده المانجو بسعر 14.95 ريال سعودي والليمون الأخضر بسعر 4.95 ريال سعودي والخس الرومي بسعر 3.95 ريال سعودي وجميع انواع البقوليات كالعدس و الفاصوليا و الخضروات كالجزر والفاصوليا الخضراء بسعر 5.95 ريال سعودي فقط في جميع أسواقها وفروعها كما تضم أيضا جميع المنظفات التي يحتاج اليه اكل بيت

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده أيضا علي جميع انواع اللحم الطازج و المجمد حيث تقدم الكفتة البقري و مكعبات بقري برازيلي بسعر 33.95 ريال سعودي وروستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي وقطع عجل لحم برازيلي وكتف خروف نعيمي بسعر 78.95 ريال سعودي.

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